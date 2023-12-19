Более тысячи пикапов для ВСУ: Украина впервые проводит массовую закупку внедорожников

Минобороны объявила тендер на закупку 1016 пикапов для нужд Вооруженных сил Украины. Это первая столь массовая закупка для украинской армии.

Соответствующий тендер уже опубликован на площадке публичных закупок Prozorro. Приобретенные автомобили должны поступить в армию уже в середине марта 2024 года.

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Детали тендера

Государственное предприятие "Агентство оборонных закупок", которое подчиняется Министерству обороны Украины, объявило тендер на закупку внедорожников для ВСУ. В целом планируется приобрести рекордное количество автомобилей – 1016 единиц. Такую массовую закупку проводят впервые.

Следует отметить, что транспорт должен быть полноприводным, с грузоподъемностью не менее 800 килограммов и клиренсом не менее 180 миллиметров. Стоимость предложения сформирована на основании коммерческих предложений трех официальных дистрибьюторов.

Таким образом, за более тысячи авто заплатят 1 749 865 263,28 гривны. Сюда входит и стоимость некоторого дополнительного оборудования – например лебедка и прицепное устройство.

Ожидаемая стоимость одного автомобиля, который соответствует параметрам, может составлять не более 1,7 миллиона гривен, а проведение открытого тендера обеспечит получение наиболее выгодных предложений,

– отметили в Минобороны.

Подавать предложения участники могут до 27 декабря, после чего предложения будут рассматривать и определять победителя. До 15 марта 2024 года автомобили типа пикап поставят в войска.

Чем занимается Минобороны