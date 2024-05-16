"Азов" штурмует, захватывает и зачищает вражеские позиции под Кременной: мощные кадры
Источник:"Азов"
Бойцы "Азова" сейчас участвуют в штурмах вражеских позиций в направлении Кременной. Защитники показали, как захватывают и зачищают позиции россиян, которые пришли оккупировать нашу территорию.
В результате штурмов азовцам удалось захватить российские позиции в лесах Кременной. Кроме того, бойцы нанесли значительные потери врагу и даже взяли пленных оккупантов.
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"Азов" удачно штурмовал позиции врага возле Кременной
В 12 бригаде специального назначения "Азов" отметили, что это видео – это документальные кадры всех этапов работы штурмовых групп: от строевого осмотра и приготовлений, артподготовки и начала операции до зачистки, попыток спасти собратьев, принятия сложных решений и продвижения несмотря на плотный огонь противника.
Лесистая местность является сверхсложным участком фронта. Спланированное продвижение может в любой момент обернуться непредсказуемым сценарием. От решений командиров и решимости бойцов зависит успех всей задачи,
– отметили бойцы.
Защитники отметили, что штурмовые группы, разведка, артиллерийские расчеты, экипажи танков и управления – бригада как единый организм работает ради успеха пехоты в Серебрянском лесничестве.
На кадрах азовцы показали, как подбили российский танк, ранили одного россиянина, а также взяли оккупанта в плен. Также бойцы показали, как продолжается ближний бой в окопах между защитниками и захватчиками.
Азовцы не получают оружия от США
- Командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко отметил, что его военное формирование не получает современное западное вооружение от партнеров. Причиной этого является позиция Соединенных Штатов.
- В частности, американцы не хотят предоставлять оружие именно "Азову", потому что прониклись влиянием российской пропаганды. Так, в США считают, что это подразделение "откровенно неонацистское" и "фашистское".
- Хотя командир бригады "Редис" призвал отменить этот запрет, США не спешат. Поэтому на сайте президента Украины сделали петицию, чтобы побудили украинскую власть решить этот вопрос. Петиция собрала более 25 тысяч голосов, призывая отменить американский запрет предоставлять оружие "Азову".
- Стоит отметить, что еще в 2017 году в закон о консолидированных ассигнованиях были внесены поправки, где одно из положений буквально "запрещает использование средств, предоставленных этим законом, для предоставления оружия, учений или иной помощи батальону "Азов"". Поправку предложил конгрессмен-демократ Джон Коньерс-младший еще в 2015 году.