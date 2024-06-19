Не могут потушить более 20 часов: пожар на нефтебазе в Азове разгорелся с новой силой

В российском Азове уже почти сутки горят резервуары с нефтью. Вода для тушения пожара оккупантам не помогает.

Более того, местные телеграм-каналы сообщают, что пожар на нефтезаводе вспыхнул с новой силой.

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Пожар пытаются потушить уже 20 часов

Сообщается, что пожар настолько серьезный, что вода не помогает. Может помочь только пена в больших количествах.

Пожар в Азове разгорелся с новой силой: смотрите видео

Напомним, что пожар продолжается еще с прошлой ночи вследствие атаки беспилотников.

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Что известно об атаке БпЛА на нефтебазу в Азове

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали резервуары с нефтепродуктами в Азове Ростовской области. Известно, что пораженная нефтебаза принадлежит предприятию "Азовпродукт".

В цистернах на хранении могло быть до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов.

Россияне традиционно обвиняют в атаке ВСУ, однако украинские службы официально не комментировали эту атаку.

Вместе с тем, источники 24 Канала ранее сообщили, что за атакой стоит СБУ. По данным источника, нефтебазу атаковали дронами украинского производства.

Стоит заметить, что эта нефтебаза является важной для российской экономики – через этот терминал проходит до 60 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц.