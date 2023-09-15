"Меня разыскивает СБУ": журналист Бабченко объяснил свой скандальный пост

На днях журналист Аркадий Бабченко заявил, что СБУ открыла против него уголовное дело. Служба безопасности сообщила, что данная информация не соответствует действительности.

Бабченко прокомментировал 24 Каналу, почему он написал этот скандальный пост. Журналист назвал свое заявление "излишне эмоциональным".

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"Излишне эмоциональный пост"

Аркадий Бабченко рассказал, что увидел в базе рядом со своей фамилией надпись "в связи с уголовным производством, возбужденным Главным следственным управлением". Журналист написал пост, в котором заявил, что "на него висит ориентировка у пограничников", а после пересечения границы его якобы должны "задержать и направить в Лукьяновское СИЗО для проведения досудебных следственных действий". Однако в СБУ сообщили, что дело на журналиста не заводили.

В 2018 году СБУ инсценировала "убийство" Бабченко, чтобы предупредить настоящее. Сейчас журналист считается свидетелем по этому делу, а не потерпевшим, утверждает он.

Пожалуй, уже 5 лет висит объяснительная записка, что если я захочу бежать, например, в Россию, то, вероятно, чтобы меня задержали на границе. Но мы пытались "пробить", можно ли мне въехать через одно силовое ведомство, оно направило запрос в пограничную службу. Мы отправили мои данные, вид на жительство. Открылась моя страница, нам сказали, что "у нас на него ориентировка",

– сказал Бабченко.

Журналист объяснил, что когда он был на границе после четырех дней в пути, то не имел возможности и желания подавать официальные запросы, пробовать, может ли он пересекать украинскую границу.

"Результатом этого стал этот излишне эмоциональный пост, я это признаю. Свою часть ошибки я тоже признаю. Но я не понимаю, почему с моей фамилией стоит какой-то индекс. Я не могу въехать в Украину как любой россиянин. Но для чего меня дополнительно разыскивать, вести в СБУ, устраивать дополнительные допросы?" – добавил он.

Что известно о Бабченко