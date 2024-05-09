"Помидоры сами себя не подвяжут": на деоккупированной территории бабушка собрала знаки "Мины"
Источник:ГСЧС Украины
В одной из деоккупированных областей бабушка пыталась украсть предупредительные знаки "Мины". Теперь необследованные саперами территории остались без маркировки.
Спасатели вовремя увидели, как женщина паковала на свой велосипед охапку предупредительных знаков.
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Бабушка подвергла опасности сотни местных жителей
Своей выходкой бабушка подвергла опасности сотни местных жителей.
"Помидоры сами себя не подвяжут", – комментируют эту ситуацию в ГСЧС.
И добавляют, что теперь необследованные саперами территории остались без соответственной маркировки об опасности.
Принцип "в хозяйстве все пригодится" здесь не действует. Предупредительные знаки потому и устанавливают, чтобы предупредить и уберечь. А их отсутствие может стать причиной травмирования и гибели людей!
– призывают спасатели.
Они также напоминают, что ни в коем случае нельзя забирать такие знаки с собой и игнорировать их.
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