"Помидоры сами себя не подвяжут": на деоккупированной территории бабушка собрала знаки "Мины"

В одной из деоккупированных областей бабушка пыталась украсть предупредительные знаки "Мины". Теперь необследованные саперами территории остались без маркировки.

Спасатели вовремя увидели, как женщина паковала на свой велосипед охапку предупредительных знаков.

Смотрите также В Киеве саперы обезвредили боевую часть вражеской ракеты Х-69

Бабушка подвергла опасности сотни местных жителей

Своей выходкой бабушка подвергла опасности сотни местных жителей.

"Помидоры сами себя не подвяжут", – комментируют эту ситуацию в ГСЧС.

И добавляют, что теперь необследованные саперами территории остались без соответственной маркировки об опасности.

Принцип "в хозяйстве все пригодится" здесь не действует. Предупредительные знаки потому и устанавливают, чтобы предупредить и уберечь. А их отсутствие может стать причиной травмирования и гибели людей!

– призывают спасатели.

Они также напоминают, что ни в коем случае нельзя забирать такие знаки с собой и игнорировать их.

Бабушка украла предупредительные знаки о минной опасности: смотрите видео

Спасатели регулярно обезвреживают опасные российские "подарки"

Около 26% территории Украины до сих пор остаются потенциально опасными и требуют обследования специалистами.