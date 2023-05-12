Есть ощущение, что все посыпалось или очень скоро посыплется, – военный о поведении россиян

Россияне не могут добиться успеха в Бахмуте, вместо этого несут бешеные потери. Однако они не отказываются от попыток применять другие подходы.

Так, оккупанты пытаются применить такие тактические приемы, как контрнаступление. Об этом 24 Каналу сказал командир подразделения аэроразведки "TERRA" Николай Волохов.

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Россияне были не готовы

Раньше оккупанты наступали и, если продвигались, закреплялись, разворачивали плацдарм для нового наступления и продолжали давить. Теперь они начали играть по-другому. Россияне потеряли ранее захватившую территорию и пытаются перейти к контрнаступательным действиям для восстановления своего положения.

Подтягивают резервы, танки, пытаются подтянуть пехоту как можно ближе к нашим позициям. Пока у них не удается,

– констатировал военнослужащий.

Волохов уверяет, что не стоит недооценивать врага и думать, что он слаб. Лучше считать, что он силен и ошибиться, чем наоборот. Но, по мнению бойца, россияне были не готовы. Те потери, которые им наносят наши ВСУ – и в пехоте, и в технике, и в авиации, и в средствах РЭБ – колоссальны.

И во время наших наступательных действий были не готовы, и после наших наступательных действий я не почувствовал от них какой-либо реакции, которую можно было бы назвать достойной,

– утверждает командир подразделения аэроразведки "TERRA".

Как отмечает боец, своевременного выдвижения резервов для обеспечения обороны не наблюдалось. И после того, как их позиции были утрачены, своевременного накопления новых сил для контратаки и артиллерийского ответа на действия украинских войск тоже не произошло.

"У меня складывается такое впечатление, что у них либо уже все посыпалось, либо посыплется в ближайшее время", – считает Волохов.

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Почему Пригожин взывает о безумных потерях и снарядном голоде

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин признает, что потери в живой силе катастрофические. Это правда, однако россияне постоянно теряли большое количество бойцов.

Для их тактики ведение войны – это вообще нормально. Бросаться мясом, не жалеть личный состав, с расчетом на то, что у них его очень много, поэтому в любом случае должно хватить,

– говорит Волохов.

Насчет слов Пригожина о снарядном голоде, отмечает командир, это связано с тем, что россияне взяли слишком высокую планку, но ничего не выходит, поэтому они пытаются свои неуспехи "спихнуть" на кого-то.

"Это якобы не "Вагнер", а регулярные войска, российские власти, чиновники, бюрократия, коррупция мешают им сдержать свои слова, что они никуда не уйдут, а возьмут Бахмут", – пояснил Волохов.

В то же время защитник акцентировал, что с проблемой нехватки боеприпасов на войне сталкиваются все стороны. Об этом говорят и артиллеристы, и пехота.

"У нас их было недостаточно, у него (Пригожина – 24 Канал) их было недостаточно, их всегда будет недостаточно. При этом мы отвоевали 2 километра, а они – сдали. Разница только в этом", – подытожил командир подразделения аэроразведки "TERRA" Николай Волохов.

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