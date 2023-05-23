Дым, руины и обгоревшие дома: NYT показало с высоты уничтоженный дотла Бахмут

Россияне еще с июля 2022 года пытаются взять Бахмут на Донетчине. Оккупанты уже превратили районный центр в сплошную руину.

Иностранные журналисты показали, как выглядит город почти через 10 месяцев боевых действий. Россия фактически стерла его с лица земли.

Смотрите также ВСУ все еще держат Бахмут, россияне наступают по нескольким направлениям: карта боев за 23 мая

Как выглядит Бахмут

Издание показало кадры, сделанные с помощью беспилотника 19 мая 2023 года. Там видны обожженные когда-то жилые дома, разрушенные школы, покрытые воронками парки.

Бахмут разрушен,

– констатирует издание и показывает кадры из города.

Как выглядит Бахмут после месяцев тяжелых боев: смотрите видео

"Россияне провозглашают победу в этой битве. Украинцы, которые завоевывают окрестности, говорят, что гибель города – это не конец кампании по изгнанию россиян из руин, а лишь еще один этап в катастрофической войне", – написало издание.

Журналисты также объясняют, что понятие "победителя" бросает вызов тому, что явно потеряно. Ведь много жизней и домов в некогда мирном городе, известном своими соляными шахтами и игристым вином, в основном превратились в пепел.

В городе, наполненном смертью и разрушениями, признаки жизни являются исключением,

– объяснили журналисты.

Ведь они запечатлели на видео местных жителей, которые, несмотря на обстрелы, пытались перейти в другое место.

В Офисе Президента также показали уничтоженный Бахмут

Бахмут. В истории "мир", который несет Россия, навсегда будет выглядеть именно так. Тотальное разрушение, никакого развития. Идеологически – это утопия. Варварство никогда не дает развития, оно уносит будущее у самих варваров,

– написала Дарья Заровна.

Советник по коммуникациям руководителя Офиса Президента Украины добавила, что Украина отстроит города, а Россия всегда будет утопией.

"И, как и любая утопическая империя – необязательно сохранит нынешнюю форму", – добавил Заровна.

Как Россия уничтожила украинский Бахмут: смотрите видео

Последние новости из Бахмутского направления