Будет тяжело, – в ВСУ оценили реалистичность плана россиян по "захвату" Бахмута до 9 мая

Российским оккупантам дали новую установку – захватить Бахмут до 9 мая. Однако в Вооруженных Силах Украины считают, что эти планы захватчиков совсем нереалистичны.

Российские террористы – рекордсмены по установке дедлайнов. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Что говорят в ВСУ о "захвате" Бахмута до 9 мая

По словам Череватого, на Бахмутском направлении на сегодняшний день ситуация самая сложная, но контролируемая. Враг наносит там удары. За минувшие сутки оккупанты били 399 раз из разных систем и калибров. Однако ВСУ уничтожили 105 оккупантов, а 104 солдата – получили ранения.

Череватый подчеркнул, что оккупанты – рекордсмены по установке дедлайнов, первый был еще в июле.

Там идет позиционная война, очень тяжелые бои. Однако я сомневаюсь, что они захватят Бахмут до 9 мая. Оккупанты до 1 мая не смогли и в дальнейшем у них ничего не получится. Я верю в Силы обороны и мне кажется, что захватчикам будет тяжело и нереалистично,

– добавил спикер.

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