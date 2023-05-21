Не прошло и 7 месяцев: Медведев ответил Маску на его твит о Бахмуте

Экс-президент России и заместитель председателя Совбеза страны-террориста Дмитрий Медведев спустя почти 7 месяцев решил ответить на твит американского миллиардера Илона Маска о Бахмуте. Еще в октябре последний спросил его, как у российской армии дела в Бахмуте.

Дмитрий Медведев не поленился отыскать твит Илона Маска, который тот распространил еще 21 октября прошлого года по вопросу: "Как дела в Бахмуте"? Очевидно, приспешник Путина поверил уже не первому заявлению главы ЧВК "Вагнер" о "взятии города", сообщает 24 Канал.

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Медведев приглашает Маска в Бахмут

Дмитрий Медведев продолжает заниматься любимым делом – продуцированием бреда в соцсетях. В этот раз заместитель председателя российского Совбеза решил "похвастаться" якобы взятием россиянами города Бахмут – крепости, которая держит оборону уже 10 месяцев. Поэтому в ответ на твит Илона Маска 7-месячной давности Медведев решил пригласить бизнесмена в город, чтобы тот сам все увидел.

Перепалка Маска и Медведева началась еще после того, как экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку. В преддверии этого некоторые британские СМИ шутили о том, кто продержится дольше – Лиз Трасс в должности или листья салата. Дмитрий Медведев решил "поздравить салат" с победой, в ответ на что Илон Маск назвал сприспешника Путина троллем и спросил, как у россиян дела в Бахмуте. Тогда бизнесмен ответа так и не получил.



Перепалка Маска и Медведева / Скриншот

Вот только вопрос, куда Медведев приглашает Илона Маска. Чтобы он посмотрел, как Россия "освободила" Бахмут от жизни как таковой, уничтожив весь город и разрушив дома десятков тысяч человек?

Что на самом деле происходит в Бахмуте

20 мая "повар Путина" Евгений Пригожин в очередной раз заявил о якобы взятии Бахмута его наемниками. Однако это не так, ведь по состоянию на 21 мая наши воины продолжают держать оборону. Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что наши защитники и защитницы контролируют промышленные и инфраструктурные объекты и частный сектор в районе "Самолет".

Городские бои сложны, поскольку враг артиллерией просто уничтожает все постройки. Однако у ВСУ есть успехи на флангах. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский отметил, что хотя ВСУ контролируют небольшую часть Бахмута, наши воины продвигаются по флангам и в пригороде. ВСУ близки к тому, чтобы взять Бахмут в тактическое окружение.

В то же время Евгений Пригожин, заявивший о "взятии города", также объявил о намерениях покинуть его 25 мая. Это уже не первое заявление "повара Путина" о выходе из города, однако на этот раз руководитель наемников "Вагнера" объявил о якобы победе. Спикер Восточной группировки сил Сергей Череватый подчеркнул, что Пригожин хочет покинуть Бахмут, потому что понимает, что его подразделения уже не боеспособны. Другой вопрос, позволит ли это сделать российское руководство.

К слову, в России устроили очередное "победобесие" по поводу взятия Бахмута, хотя это скорее "пирровая победа", хотя и до этого врагу еще далеко. Выступая в Хиросиме в рамках саммита "Большой семерки", президент США Джо Байден подчеркнул, что Россия потеряла около 100 000 солдат в боях за Бахмут. В то же время Владимир Зеленский заявил, что город полностью уничтожен. К сожалению, из-за действий россиян перечень городов, стертых с лица земли, увеличился.