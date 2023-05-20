Россия за 4 дня перебросила под Бахмут несколько батальонов, – британская разведка
Источник:Министерство обороны Великобритании
За последние четыре дня Россия, вероятно, передислоцировала несколько батальонов для усиления Бахмутского направления. Это свидетельствует о заметном обязательстве вражеского командования.
Об этом сообщили британские разведчики. Они отметили, что российское руководство продолжает рассматривать захват Бахмута.
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Россия передислоцировала под Бахмут несколько батальонов
Так, за последние четыре дня Россия передислоцировала несколько батальонов для усиления Бахмутского направления. Это произошло после тактических достижений Украины на флангах города до середины мая и публичных сомнений в готовности сил ЧВК "Вагнера" продолжать бои в этом секторе.
Учитывая, что Россия, вероятно, удерживает в Украине относительно немного незадействованных боевых подразделений, передислокация является заметным обязательством российского командования.
– отметили в разведке.
Аналитики добавили, что российское руководство продолжает рассматривать захват Бахмута как ключевую ближайшую военную цель, которая позволит им претендовать на успех.
Что происходит в Бахмуте: последние новости
- По состоянию на 20 мая враг продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Горячие бои велись за Бахмут, Марьинку и в районах Авдеевки, Степного и Новомихайловки.
- На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Белая Гора.
- На этом направлении противник нанес авиационные удары, а также обстрелял населенные пункты Донецкой области.
- В командовании Восточной группировки войск сообщали 19 мая, что за прошедшие сутки нашим воинам удалось продвинуться на 500 метров в районе города-крепости.
- Заместитель главы оборонного ведомства Украины Анна Маляр констатировала, что ВСУ удается держать позиции в Бахмуте, хотя темпы продвижения в направлении в целом были снижены.