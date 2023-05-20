Россия за 4 дня перебросила под Бахмут несколько батальонов, – британская разведка

За последние четыре дня Россия, вероятно, передислоцировала несколько батальонов для усиления Бахмутского направления. Это свидетельствует о заметном обязательстве вражеского командования.

Об этом сообщили британские разведчики. Они отметили, что российское руководство продолжает рассматривать захват Бахмута.

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Россия передислоцировала под Бахмут несколько батальонов

Так, за последние четыре дня Россия передислоцировала несколько батальонов для усиления Бахмутского направления. Это произошло после тактических достижений Украины на флангах города до середины мая и публичных сомнений в готовности сил ЧВК "Вагнера" продолжать бои в этом секторе.

Учитывая, что Россия, вероятно, удерживает в Украине относительно немного незадействованных боевых подразделений, передислокация является заметным обязательством российского командования.

– отметили в разведке.

Аналитики добавили, что российское руководство продолжает рассматривать захват Бахмута как ключевую ближайшую военную цель, которая позволит им претендовать на успех.

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