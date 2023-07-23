Подбито рекордное количество танков врага, – боец ВСУ о тяжелых боях у Бахмута

Ситуация на Бахмутском направлении стабильно тяжелая, но контролируемая. Враг накопил здесь значительное количество техники и личного состава.

Об этом 24 Каналу рассказал боец батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко. По его словам, Бахмут и его окрестности сейчас являются едва ли не самой горячей точкой на фронте.

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Какая ситуация на Бахмутском направлении

Как подчеркнул Лысенко, оккупанты перебросили на Бахмутское направление значительное количество личного состава и военной техники. Но украинские защитники последовательно истребляют российских оккупантов. Недавно там был рекорд по количеству подбитых вражеских танков.

Если год назад мы видели танки и пытались их сдержать, то сейчас приходится днем по 3 – 4 таких атак отбивать. У нас сейчас рекордное количество более чем за 1,5 года подбитых вражеских танков. Работаем,

– подчеркнул Лысенко.

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Особенно напряженная ситуация на Лиманском направлении. Однако украинские военные стоят на своих позициях и отбивают атаки противника. У защитников боевое настроение. Продолжается усиленное уничтожение оккупантов.

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