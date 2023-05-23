Россияне потеряли под Бахмутом больше войск, чем имеет армия Чехии, – лейтенант Нацгвардии
Оккупанты пытаются захватить Бахмут Донецкой области уже почти 10 месяцев. За это время россияне понесли просто колоссальные потери, которые даже представить сложно.
Об этом 24 Каналу рассказал лейтенант батальона Нацгвардии "Свобода" Роман Конон. По его словам, ситуация на Бахмутском направлении стабильно сложная. Однако с июля 2022 года потери России в Бахмуте составляют более 100 тысяч личного состава.
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Сюда входят как уничтоженные, так и раненые оккупанты. Если сравнивать, то это больше, чем войско Чехии или в целом больше, чем среднестатистическая армия в Европе.
Они заявляли много раз о захвате Бахмута. Ставили разные дедлайны. Эти пустые заявления не подтверждались. Они несли огромные потери и крах,
– рассказал Конон.
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У россиян не было проблем с боеприпасами
Как отметил военный, одна из самых больших проблем на Бахмутском направлении – наличие у оккупантов большого количества артиллерии и мобилизационного ресурса. Они не жалели ни город, ни собственных военных.
Бахмута и соседних населённых пунктов в принципе не существует. Там просто выжженная земля. Они не жалели снарядов. Ни о каком "снарядном голоде" речи не было. Дома иногда падали как домино,
– заметил Конон.
Тактика россиян в Бахмуте была неизменной. Они накрывали артиллерией условный "квадрат" размером в квадратный километр, а затем бросали своих в "мясные штурмы". Бывали и случаи, когда оккупанты попадали артиллерией в свои первые эшелоны, пытавшиеся атаковать украинские позиции.
Какая ситуация в Бахмуте: коротко
- Российские оккупанты в очередной раз рассказывают, что они якобы захватили Бахмут. Однако представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый подчеркнул – украинские военные контролируют определенную территорию в самом городе.
- Речь идет о районе "Самолета". А вообще военные имеют фортификационные сооружения и окопы в юго-западной части города.
- Также украинские военные продвигаются в окрестностях Бахмута. Украинским защитникам удалось ликвидировать около двух рот оккупантов. Речь идет о 100 "двухсотых" и еще 100 "трехсотых".