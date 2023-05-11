Ситуация здесь обострялась уже трижды, – в 3 штурмовой бригаде рассказали о боях за Бахмут
В самом Бахмуте продолжаются активные стрелковые бои. Общая ситуация на этом участке фронта напряженная, но контролируемая.
Об этом 24 Каналу рассказал майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов. По его словам, в близлежащих поселках у Бахмута ситуация также напряженная.
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Однако инициатива по этим направлениям больше на стороне ВСУ. Следует упомянуть недавнюю успешную атаку бойцов 3 отдельной штурмовой бригады.
Удалось не только ликвидировать противника. Получилось заставить их убегать. Часть удалось взять в плен. Стараемся в окрестностях брать динамику в свои руки. Тактическая ситуация не изменилась. Она напряжена как в Бахмуте, так и на окраинах, но полностью контролируется ВСУ,
– отметил Кудряшов.
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Было три обострения
Как отметил военный, битва на Бахмутском направлении продолжается с начала осени прошлого года. С этого времени в целом оккупанты трижды масштабно нагнетали ситуацию. Первый раз – осенью прошлого года. Второй – зимой, когда обещали полностью захватить город. А в третий раз – к 9 мая.
Силы обороны успешно выполняют приказ обороны Бахмута и его окрестностей. Делаем все, чтобы уничтожить врага и защитить нашу землю,
– подчеркнул военный.
Успехи украинских военных под Бахмутом: коротко
- Российские оккупанты собирались захватить Бахмут до 9 мая. Как отметил Президент Украины Владимир Зеленский, захватчики провалили эту задачу. Силы обороны до сих пор сдерживают оккупантов в Бахмуте и на окраинах. Несмотря на громкие заявления, российские оккупанты не смогли захватить город до 9 мая, как они это себе планировали.
- По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, в украинских военных есть определенные успехи у Бахмута. На некоторых участках фронта удалось отбросить оккупантов на расстояние до 2 километров. Он отметил усилия и эффективные действия бойцов 3 отдельной штурмовой бригады.
- Оккупанты буквально уничтожают город. 9 мая они разрушили Свято-Благовещенский храм.