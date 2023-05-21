Напоминает Донецкий аэропорт, – военный обозреватель о героических действиях ВСУ в Бахмуте

Враг терпит колоссальные потери в Бахмуте. Украинские защитники продвигаются по флангам и близки к полуокружению города. В то же время держаться в Бахмуте фактически не за что – город разрушен до основания.

Украинские военные взяли Бахмут в полуокружение. Свою главную задачу защитники города выполнили уже давно. А сейчас делают даже больше. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Роман Бочкала.

К теме Россияне потеряли более 100 000 военных под Бахмутом, – Байден

"Донецкий аэропорт"

Бахмут не открывает для россиян стратегические пути для дальнейшего наступления в сторону украинских территорий. Россия полный захват города сможет использовать для пропагандистских целей, но не более.

Все, что может выжать из этой истории враг – это продать своему населению и военной группировке историю о какой-то огромной победе. И пытаться сакрализовать это, как будто бы произошло что-то очень значимое,

– заметил Роман Бочкала.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая точно отметил, что города фактически нет – есть только руины. Российская сторона сознательно отправляет свои силы на верную смерть и их это, похоже, устраивает. Тот же "Вагнер" просто утилизирует "зеков" и другие асоциальные группы населения, которые им особенно не нужны.

Вместо этого украинская сторона теряет в Бахмуте лучших.

"Бахмут мне сейчас напоминает больше Донецкий аэропорт. В той стадии эпической битвы, когда просто крыша рухнула, от нее ничего не осталось. Тогда было принято правильное решение перегруппироваться и изменить позиции, потому что просто не за что было держаться", – подчеркнул военный обозреватель.

Сейчас военное командование направляет вектор контрнаступательных действий ВСУ по окрестностям города, пытаясь оцепить то, что осталось от Бахмута. Это создает для неприятеля прямую опасность.

Роман Бочкала о ситуации в Бахмуте: смотреть видео

Вагнеровцы могут попасть в окружение

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин 20 мая заявил, что его боевики якобы "захватили город". Он в очередной раз доложил, что 25 мая вагнеровцы выйдут из Бахмута. Заметим, что так называемую "победу России" сразу опровергло Минобороны Украины.

Однако в своих заявлениях, по мнению Бочкала, Пригожин упускает самое главное.

У " Вагнера" нет наступательной мощи . У них уже нет ни сил, ни средств для того, чтобы двигаться дальше.

. У них уже нет ни сил, ни средств для того, чтобы двигаться дальше. Они понимают, что их могут взять в окружение.

Враг может кормить свой народ "победой в Бахмуте", но в то же время будет понемногу отступать дальше. ВСУ может проводить не очень масштабные, но все же контрнаступательные действия, чтобы выровнять и усилить наши оборонные позиции.

Самое главное, что Бахмут и жертва, которую принесли ВСУ и все Силы обороны – не зря. Бахмут выполнил огромную миссию, помогая Украине выиграть драгоценное время для подготовки к масштабной контрнаступательной операции,

– подчеркнул военный обозреватель.

Защитники города уже выполнили основную миссию – сдерживание россиян, их концентрация в конкретной локации и их уничтожение там соответственно.

"Бахмут стал машиной для утилизации врага", – заявил Бочкала.

А Украина, тем временем, переходит на другие контрнаступательные позиции и ожидает необходимого оружия для эффективного воплощения собственного плана.

ВСУ близки к тактическому окружению Бахмута: что известно