Українські військові взяли Бахмут в напівоточення. Своє головне завдання захисники міста виконали уже давно. А зараз роблять навіть більше. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Роман Бочкала.

До теми Росіяни втратили понад 100 000 військових під Бахмутом, – Байден

"Донецький аеропорт"

Бахмут не відкриває для росіян стратегічних шляхів для подальшого наступу в бік українських територій. Росія повне захоплення міста зможе хіба використати для пропагандистських цілей, але не більше.

Все, що може вичавити з цієї історії ворог – це продати своєму населенню та військовому угрупованню історію про якусь таку величезну перемогу. І намагатися сакралізувати це, як нібито відбулося щось дуже значуще,

– зауважив Роман Бочкала.

Президент України Володимир Зеленський 21 травня влучно зауважив, що міста фактично немає – є лише руїна. Російська сторона свідомо відправляє свої сили на вірну смерть і їх це, здається, влаштовує. Той же "Вагнер" просто утилізує "зеків" та інші асоціальні групи населення, які їм особливо й не потрібні.

Натомість українська сторона втрачає у Бахмуті найкращих.

"Бахмут мені зараз нагадує більше Донецький аеропорт. В тій стадії епічної битви, коли просто дах рухнув, від нього нічого не залишилось. Тоді було прийнято правильне рішення перегрупуватись і змінити позиції, тому що просто не було за що триматись", – наголосив військовий оглядач.

Зараз військове командування спрямовує напрямки контрнаступальних дій ЗСУ по околицях міста, намагаючись оточити те, що залишилось від Бахмута. Це створює для ворога пряму небезпеку.

Роман Бочкала про ситуацію в Бахмуті: дивитись відео

Вагнерівці можуть потрапити в оточення

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин 20 травня заявив, начебто його бойовики "захопили місто". Він вже вкотре доповів, що 25 травня вагнерівці вийдуть з Бахмута. Зауважимо, що так звану "перемогу Росії" одразу ж спростувало Міноборони України.

Одначе у своїх заявах, на думку Бочкала, Пригожин упускає найголовніше.

" Вагнер" немає наступальної потуги . У них вже немає ні сил, ні засобів для того, щоб рухатись далі.

. У них вже немає ні сил, ні засобів для того, щоб рухатись далі. Вони розуміють, що їх можуть взяти в оточення.

Ворог може годувати свій народ "перемогою у Бахмуті", але водночас потроху відступатиме далі. ЗСУ ж може проводити не дуже масштабні, але все ж контрнаступальні дії, аби вирівняти та підсилити наші оборонні позиції.

Найголовніше те, що Бахмут і жертва, яку принесли ЗСУ та всі Сили оборони, – не даремна. Бахмут виконав величезну місію, допомігши Україні виграти дорогоцінний час для підготовки до масштабної контрнаступальної операції,

– підкреслив військовий оглядач.

Оборонці міста вже виконали основну місію – стримання росіян, їхня концентрація у конкретній локації та їхнє знищення там відповідно.

"Бахмут став машиною для утилізації ворога", – заявив Бочкала.

А Україна тим часом переходить на інші контрнаступальні позиції та очікує необхідної зброї для ефективного втілення власного плану.

ЗСУ близькі до тактичного оточення Бахмута: що відомо