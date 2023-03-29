Почему важно удержать Бахмут: Зеленский указал на важную причину
Источник:Associated Press
Самые ожесточенные бои продолжаются в Бахмуте. Оборона этого города важна для Украины с военной и политической стороны.
Потеря Бахмута может привести к определенным проблемам. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
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Почему важно удержать Бахмут
По словам украинского лидера, потеря Бахмута может привести к давлению касательно поиска компромиссов. Так, российский диктатор Владимир Путин может использовать так называемую "победу" в своих интересах. Кремлевский гоблин "продал бы ее Западу, своему обществу, Китаю и Ирану".
Если он почувствует кровь – почувствует запах, что мы слабы – он будет толкать, толкать, толкать,
– отметил Зеленский.
В случае поражения в Бахмуте давление будет быстрым как со стороны международного сообщества, так и внутри Украины. Зеленский считает, что наше общество почувствует усталость и подтолкнет его к компромиссу с российским агрессором.
Президент добавил, что сейчас он не испытывает такого давления.
Ситуация в Бахмуте контролируемая, но напряженная
- Недавно Сергей Череватый сообщил, что украинским воинам удалось стабилизировать ситуацию в Бахмуте. Защитники знают о намерениях врага и свои силы и средства. Таким образом, наши войска противодействуют террористам.
- Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что Бахмут – это символ несокрушимости украинского народа и наших военных, а также символ поражения Владимира Путина.
- Кстати, россияне активно распространяют ИПСО о Бахмуте. Таким образом, они хотят подорвать доверие к Зеленскому и Сырскому и внести конфликт в военное руководство государства.