"Жестокие бои за каждый метр города-крепости": ССО показали кадры из разрушенного Бахмута

Почти 10 месяцев продолжаются адские бои за Бахмут. Российские захватчики не оставляют попыток оккупировать украинский город, однако наши защитники дают мощный отпор агрессору.

Кадры из Бахмута обнародовали ССО. Жестокие бои за буквально каждый метр украинского города-крепости продолжаются, пишет 24 Канал.

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Украинские воины показали кадры из Бахмута

Разрушенный врагом город сняли операторы одного из центров Сил специальных операций ВСУ.

Ни одно видео, снятое в Бахмуте, в полной мере не передаст происходящее в городе на самом деле, какие титанические усилия прилагают наши воины для его защиты и чувствуют на самом деле в аду, который когда-то был одним из самых красивых городов Донбасса,

– отметили в ССО.

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Жестокие бои за Бахмут: смотрите видео

Оккупанты превращают Бахмут в пепел

Накануне заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские воины в Бахмуте удерживают рубежи района "Самолет". На Бахмутском направлении продолжаются очень жесткие бои.

Страна-агрессор не может побеждать качеством. Так что увеличила присутствие войск на этом направлении на несколько тысяч оккупантов. Враг пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и в количестве снарядов.

Российские оккупационные войска продолжают атаковать ценой больших потерь, несоизмеримо превышающих наши потери, отметила Маляр. Также подчеркнула, что захватчики превращают здания в Бахмуте в пепел. "Оставляют только фундамент, который невозможно оборонять", – констатировала заместитель министра.