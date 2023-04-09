Началась другая тактика, – военный ВСУ сказал, какой тип наступления на Бахмут применяют россияне

Российские войска не отказываются от идеи захватить Бахмут, несмотря на многочисленные неудачи. В городе ведутся ожесточенные бои.

За последние несколько дней враг сменил тактику. Он стал больше использовать авиацию. Об этом 24 Каналу сказал военнослужащий ВСУ Петр Волощенко.

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Ситуация меняется каждый час

Естественно, артиллерия, переносные комплексы и минометные группы тоже работают. Однако участились ночные авианалеты. По словам Волощенко, россияне бросают до 60 человек на одну многоэтажку. Это кажется им настоящим успехом, но ради него они кладут тысячи своих воинов. Потом ВСУ все равно их выбивают.

Третий день идут бои за железнодорожный вокзал. Оккупанты не имеют того успеха, на который они рассчитывают.

"Этот район очень густозастроенный, жилые комплексы имеют такие мини-крепости, взять их сразу оккупанты не могут. Именно поэтому начались авианалеты", – констатировал Волощенко.

С их помощью россияне уничтожают даже свои отряды, которые смогли добраться до разрушенных многоэтажек и мест, где могут скрываться.

Так, от оцепления Бахмута захватчики перешли к продвижению внутрь города. Как отметил Волощенко, сначала противник применил тактику "клещи". Россияне ничего не добились в Берховке, Орехово-Васильевку также не могут взять, хотя и неоднократно заявляли о своих призрачных успехах.

Впрочем, оккупанты имели определенный успех в продвижении на Богдановку – Хромово примерно месяц назад. Там проходит одна из стратегических трасс жизни, которая функционирует, несмотря на сложные погодные условия, болото и взорванный мост.

Кстати, мост мы не взрывали, они сами попали в него. Мы его поставили назад и с ребятами "проскакиваем" по нему,

– заметил военный.

Враг давил на трассе Константиновка – Бахмут, в районе Ивановского, Хромово и Богдановки. Россияне начали с января, а сейчас уже апрель. Физически контроля нет.

Проблему для российских войск составляет и город-герой Часов Яр. Как подчеркивает боец, это – ангел-хранитель Бахмута.

В тандеме эти два города сейчас крепость, которую россияне не возьмут ближайшие недели или месяцы. Сложно представить, сколько это им будет стоить,

– акцентировал Петр Волощенко.

О других направлениях вокруг Бахмута, добавляет он, речь уже не идет. Россияне бросили свои "мясные" атаки непосредственно на город.

"К сожалению, их настолько много, что они лезут ночью. Заходят, и с утра начинается ад. В Бахмуте самая горячая точка на нашей планете", – утверждает военнослужащий.

Боец убежден, что нужно просто делать свою работу и останавливать их здесь. "Бахмут никто не сдает. Наше командование здесь было, бывает и постоянно мониторит ситуацию", – подчеркнул Волощенко.

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Какие войска сосредоточены в Бахмуте

Волощенко отметил, что в район Бахмута Россия подтянула регулярные войска. Речь идет, в частности, о десантниках.

"Десант – это мгновенный захват. Но они не могут вести те тяжелые и затяжные бои, которые мы им навязали в Бахмуте. Поэтому их десантные войска начали попадаться. Вагнеровцы есть, но их гораздо меньше", – говорит Волощенко.

В российской армии идет внутренняя борьба за первенство по Бахмуту, поэтому глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин не оставляет попыток захватить город и бросает туда все новых и новых военных, снимая с других направлений.

Регулярных войск и мобилизованных здесь достаточно. Также добавлю, что они ощутимо усилили давление в пехоте,

– отметил боец ВСУ.

Сюда противник перебросил новые силы, наверное, из-за страха неизбежного контрнаступления ВСУ. Россияне понимают, что могут оказаться в мешке. "Но выбора у них уже нет", – уверяет военнослужащий ВСУ Петр Волощенко.

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