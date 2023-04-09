За останні декілька днів ворог змінив тактику. Він став більше використовувати авіацію. Про це 24 Каналу сказав військовослужбовець ЗСУ Петро Волощенко.

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Ситуація змінюється кожної години

Звісно, артилерія, переносні комплекси та мінометні групи теж працюють. Проте частішими стали нічні авіанальоти. За словами Воллощенка, росіяни кидають до 60 людей на одну багатоповерхівку. Це здається їм справжнім успіхом, але заради нього вони кладуть тисячі своїх воїнів. Потім ЗСУ все одно їх вибивають.

Важливо! Третій день йдуть бої за залізничний вокзал. Окупанти не мають того успіху, на який вони розрахують.

"Цей район дуже густозабудований, житлові комплекси мають такі собі мініфортеці, взяти їх одразу окупанти не можуть. Саме тому почалися авіанальоти", – констатував Волощенко.

За допомогою них росіяни знищують навіть свої загони, які змогли дістатися до зруйнованих багатоповерхівок і місць, де можуть переховуватися.

Так, від оточення Бахмута загарбники перейшли до просування всередину міста. Як зазначив Волощенко, спершу противник застосував тактику "кліщі". Росіяни нічого не досягли у Берхівці, Оріхове-Василівку також не можуть взяти, хоч й неодноразово заявляли про свої примарні успіхи.

Втім, окупанти мали певний успіх у просуванні на Богданівку – Хромове приблизно місяць тому. Там проходить одна зі стратегічних трас життя, яка функціонує попри складні погодні умови, болото та зірваний міст.

До речі, міст ми не підривали, вони самі поцілили в нього. Ми його поставили назад і з хлопцями "проскакуємо" по ньому,

– зауважив військовий.

Ворог тиснув на трасі Костянтинівка – Бахмут, в районі Іванівського, Хромового і Богданівки. Росіяни почали з січня, а наразі вже квітень. Фізично контролю немає.

Проблему для російських військ становить й місто-герой Часів Яр. Як підкреслює боєць, це – янгол-охоронець Бахмута.

В тандемі ці два міста зараз фортеця, яку росіяни не візьмуть найближчі тижні чи місяці. Складно уявити, скільки це їм коштуватиме,

– акцентував Петро Волощенко.

Про інші напрямки довкола Бахмута, додає він, вже не йдеться. Росіяни кинули свої "м'ясні" атаки безпосередньо в місто.

"На жаль, їх настільки багато, що вони лізуть вночі. Заходять, і зранку починається пекло. В Бахмуті найгарячіша точка на нашій планеті", – стверджує військовослужбовець.

Боєць переконаний, що слід просто робити свою роботу і зупиняти їх тут. "Бахмут ніхто не здає. Наше командування тут було, буває і постійно моніторить ситуацію", – наголосив Волощенко.

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Які війська зосереджені у Бахмуті

Волощенко зазначив, що в район Бахмута Росія підтягнула регулярні війська. Йдеться, зокрема, про десантників.

"Десант – це миттєве захоплення. Але вони не можуть вести ті важкі й затяжні бої, які ми їм нав'язали у Бахмуті. Тому їхні десантні війська почали попадатися. Вагнерівці є, але їх значно менше", – говорить Волощенко.

В російській армії йде внутрішня боротьба за першість щодо Бахмута, тому очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин не залишає спроб захопити місто й кидає туди все нових і нових військових, знімаючи з інших напрямків.

Регулярних військ та мобілізованих тут достатньо. Також додам, що вони відчутно посилили тиск в піхоті,

– відзначив боєць ЗСУ.

Сюди противник перекинув нові сили, напевно, через страх неминучого контрнаступу ЗСУ. Росіяни розуміють, що можуть опинитися у мішку. "Але вибору в них вже немає", – запевняє військовослужбовець ЗСУ Петро Волощенко.

Росіяни почали прозрівати