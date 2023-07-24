Маневры и тактические приемы: ВСУ постоянно продвигаются на Бахмутском направлении

Вооруженные Силы Украины продолжают поступательное движение вперед на Восточном фронте. Защитники применяют маневры и тактические приемы, чтобы наносить сокрушительный удар противнику.

Об этом 24 Каналу сообщил заместитель командующего Восточной группировкой войск ВСУ по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый. На прошлой неделе ВСУ освободили четыре квадратных километра украинской земли на Бахмутском направлении.

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"Ежедневно освобождаем сотни метров украинской земли, еженедельно – километры. Да, это поступательное движение, возможно не такое быстрое, как некоторые рисовали в теплых кабинетах, но оно постоянное и, самое главное – бережное, снисходительное к нашим потерям", – подчеркнул спикер.

Маневры и тактика ВСУ

Для Украины жизнь каждого воина бесценна, поэтому мы не повторяем варварские практики врага, забрасывающего поле боя своим личным составом.

"Для того, чтобы минимизировать потери наших военных, применяем маневры и новаторские тактические приемы. Наносим врагу мощные потери в личном составе, технике, логистике и пунктах управления", – сказал Сергей Череватый.

ВСУ освободили четыре километра земли на Бахмутском направлении: смотрите видео

События на Восточном фронте