Украинские защитники наносят врагу колоссальные потери. 3-я отдельная штурмовая бригада на Бахмутском направлении разбила подразделения 83 десантно-штурмовой бригады.

Фортуна окончательно вернулась к оккупантам на Бахмутском направлении другой стороной. Им наносят колоссальные потери. В частности, отличились герои 2-го штурмового батальона.

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Достижения украинских героев

Воинам удалось освободить более километра территорий. Кроме того, удалось улучшить тактическое положение ВСУ по направлению самого Бахмута.

Захвачен ротный опорный пункт и отражены позиции для дальнейшего продвижения штурмовиков. Не останавливаемся на достигнутом – штурмуем дальше,

– говорится в сообщении.

Кроме того, воинам удалось:

уничтожить российскую технику (в частности, вражеский танк);

захватить в плен 10 российских окупантов.

Потери врага

Россия несет колоссальные потери в войне с Украиной. По состоянию на 11 июня ликвидировать удалось уже 235 020 оккупантов. Кроме того, было уничтожено немало российского оружия и техники. Фактически Россия теряет все, что припасло к полномасштабному вторжению. Ее ресурсы сокращаются. Между тем, Украины – растут.

Владимир Зеленский заявил, что Украина по состоянию на лето 2023 года уже уничтожила наиболее боеспособную часть армии России. В Минобороны заявили, что на Юге Россия имеет в 5,3 раза больше потерь, чем Украина. Некоторые вражеские подразделения так не хотят на концерт к Кобзону, что отказываются участвовать в боевых действиях.