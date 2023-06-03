"Мы готовы к штурмовым действиям и контратакам": боец ВСУ рассказал о соотношении сил на фронте

На Бахмутском направлении оккупанты проводят ротации и пытаются наполнить свой "передний край" не только живой силой, но и техникой. Враг туда перекидывает регулярные подразделения десантно-штурмовых войск.

Об этом 24 Каналу заявил заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов. Он отметил, что враг активно применяет тактическую и армейскую авиацию.

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"Что свидетельствует о том, что, к большому сожалению, у врага достаточно сил, чтобы он продолжал определенные действия", – сказал Кудряшов.

Имеют ли оккупанты достаточно сил: смотрите видео

По мнению заместителя командира тактической группы "Азов", враг не имеет потенциала двигаться вперед.

"Хотя все это зависит от времени и от определенных задач, которые ставятся именно на этом направлении. Враг сильный и делает все для того, чтобы проломить нашу линию обороны", – рассказал Родион Кудряшов.

Однако потенциал россиян ограничен благодаря удачным действиям Вооруженных сил Украины. Украинская армия сейчас наращивает свою технику и подготовку военнослужащих.

У нас есть определенные преимущества сейчас на "переднем крае". Враг пытается нивелировать эти преимущества своим количеством вооружения и своим большим количеством личного состава. Мы уже можем переходить к штурмовым действиям, контратакам,

– отметил он.

В настоящее время ВСУ работают над развитием войск, сохранением личного состава и над максимальным поражением врага.

Что происходит на Бахмутском направлении