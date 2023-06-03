"Мы готовы к штурмовым действиям и контратакам": боец ВСУ рассказал о соотношении сил на фронте
На Бахмутском направлении оккупанты проводят ротации и пытаются наполнить свой "передний край" не только живой силой, но и техникой. Враг туда перекидывает регулярные подразделения десантно-штурмовых войск.
Об этом 24 Каналу заявил заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов. Он отметил, что враг активно применяет тактическую и армейскую авиацию.
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"Что свидетельствует о том, что, к большому сожалению, у врага достаточно сил, чтобы он продолжал определенные действия", – сказал Кудряшов.
Имеют ли оккупанты достаточно сил: смотрите видео
По мнению заместителя командира тактической группы "Азов", враг не имеет потенциала двигаться вперед.
"Хотя все это зависит от времени и от определенных задач, которые ставятся именно на этом направлении. Враг сильный и делает все для того, чтобы проломить нашу линию обороны", – рассказал Родион Кудряшов.
Однако потенциал россиян ограничен благодаря удачным действиям Вооруженных сил Украины. Украинская армия сейчас наращивает свою технику и подготовку военнослужащих.
У нас есть определенные преимущества сейчас на "переднем крае". Враг пытается нивелировать эти преимущества своим количеством вооружения и своим большим количеством личного состава. Мы уже можем переходить к штурмовым действиям, контратакам,
– отметил он.
В настоящее время ВСУ работают над развитием войск, сохранением личного состава и над максимальным поражением врага.
Что происходит на Бахмутском направлении
- Оккупанты не наступали на Бахмутском направлении в течение суток. В то же время россияне пытались вернуть утраченные позиции. Однако это им не удалось сделать.
- По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, ситуация в самом Бахмуте условно стабильная. ВСУ контролируют его юго-западные окраины. В то же время бойцы ЧВК "Вагнера" окончательно еще не покинули город. В настоящее время они инструктируют регулярную армию страны-агрессора, которая прибыла в Бахмут.
- Британская разведка сообщила, что Россия продолжает передислокацию своих войск в городе. Вместо наемников под город перекидывают десантников, но деградированную версию ВДВ.