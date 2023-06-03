Про це 24 Каналу заявив заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов. Він зазначив, що ворог активно застосовує тактичну та армійську авіацію.

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"Що свідчить про те, що, на превеликий жаль, у ворога достатньо сил, щоби він продовжував певні дії", – сказав Кудряшов.

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На думку заступника командира тактичної групи "Азов", ворог не має потенціалу рухатися вперед.

"Хоча все це залежить від часу й від певних задач, які ставляться безпосередньо саме на цьому напрямку. Ворог є сильним і робить все для того, щоби проломити нашу лінію оборони", – розповів Родіон Кудряшов.

Однак потенціал росіян обмежений завдяки вдалим діям Збройних Сил України. Українська армія нині нарощує свою техніку та підготовку військовослужбовців.

Ми маємо певні переваги зараз на "передньому краї". Ворог намагається нівелювати ці переваги своєю кількістю озброєння і своєю великою кількістю особового складу. Ми вже можемо переходити до штурмових дій, контратак,

– зауважив він.

Нині ЗСУ працюють над розвитком війська, збереженням особового складу і над максимальним ураженням ворога.

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