Суицидальные перспективы россиян: что ждет оккупантов на Бахмутском направлении

После освобождения Андреевки у российских оккупантов нет других перспектив, кроме суицидальных. Украинские военные продолжат давить сразу на трех направлениях.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, что враг будет пытаться восстановить контратаки, но, вероятнее всего, будет вынужден отойти к трассе 0513.

К теме Силы обороны преуспевают у Клещеевки, Вербового и Новопрокоповки, – Минобороны

Так, теперь Силы обороны Украины смогут:

контролировать северное направление – к Клещеевке;

давить на юг – в районе Курдюмовки;

двигаться к востоку – к железной дороге и трассе 0513, где лежит село Отрадовка.

Чем важна трасса 0513

Оперативно о наступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме

Это логистическая артерия, объединяющая Бахмут и Горловку. Перерезав этот путь, защитники смогут продвигаться к Зайцево.

Для россиян это большая угроза, поэтому они будут пытаться очень быстро восстанавливать обескровленные подразделения и контратаковать,

– отметил Коваленко.

Однако вряд ли врагу удастся помешать продвижению ВСУ. Скорее всего, он продолжит отходить и нести потери.

Ситуация на Бахмутском направлении: последние новости

Утром 15 сентября стало известно об окончательном освобождении Андреевки к югу от города-крепости. Этому предшествовала молниеносная операция 3 отдельной штурмовой бригады.

Украинские военные развивают успех возле Бахмута. По данным Генштаба ВСУ, наши бойцы продвигаются в районе Клещеевки Донецкой области.

В то же время, тактическое положение российских оккупантов на Бахмутском направлении значительно ухудшилось. В частности, враг потерял 72 отдельную мотострелковую бригаду.

Военный эксперт Роман Свитан предположил, что освобождение Донбасса может начаться не с Бахмута, потому что он лежит в низине. Гораздо удобнее двигаться по высотами уже там построить линию обороны.