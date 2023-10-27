Основная ставка россиян на пехоту: ВСУ о боях на Бахмутском направлении

Бахмутское направление остается одним из более горячих на фронте. И хотя город Бахмут полностью разрушен российскими оккупантами, они продолжают концентрировать там свои силы.

Начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сказал 24 Каналу, что враг очень осторожно использует военную технику, ведь он потерял большое ее количество в бою на Купянском и Авдеевском направлениях.

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ВСУ дает ответ

Из-за большого дефицита техники, оккупанты акцентируют внимание на своей пехоте. Они сейчас бросают бойцов в штурмы, как и во время Второй мировой войны.

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Основная ставка россиян на пехоту. А в хорошую погоду они применяют ударные беспилотные комплексы,

– заметил он.

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В то же время на севере от Бахмута – в Берховке и Ягодном Вооруженные Силы Украины находятся в активной обороне, отражают атаки врага и улучшают свои позиции, если они имеют такую возможность.

На юге от Бахмута – в Клещеевке, Курдюмовке, Андреевке и Озаряновке у врага есть цель отбить позиции, которые он держал еще во время штурма Бахмута. Но он их уже не вернет.

На этом направлении россияне прилагают усилия, чтобы сдержать продвижение украинских сил. Также они пытаются частично атаковать, но ВСУ благодаря активной обороне могут дать им ответ.

"В некоторых местах Силы обороны могут улучшать свое тактическое положение, а в некоторых – переходить к атакующим действиям", – подчеркнул Владимир Фитьо.

Бахмутское направление: важное

По сообщению Генштаба от 26 октября, украинские силы на Бахмутском направлении в сутки отразили 10 атак оккупантов вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки.

Ранее в аналитики американского Института изучения войны сообщали о продвижение ВСУ поблизости Бахмута. Им удалось отбросить россиян через железную дорогу севернее Клещеевки.

В то же время украинские защитники пытаются наступать в направлении трассы Бахмут – Горловка. Именно она является главным логистическим путем врага, по которому осуществляется снабжение в Бахмут. Силы обороны наступают на этом участке, однако враг сосредоточил силы вблизи Клещеевки, что значительно усложняет ситуацию на этом направлении.