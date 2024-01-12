Окопываются в лютый мороз: россияне усиливают оборону в районе Бахмута
Оккупанты постоянно усиливают собственные оборонительные укрепления на Бахмутском направлении. Они роют траншеи даже в сильный мороз.
Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады Нацгвардии "Рубеж" Владимир Назаренко, отметив, что враг буквально постоянно копает траншеи. Для этого они используют небольшие группы по 2 – 3 человека.
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Россия не учитывает потери
Как отметил военный, Силы обороны постоянно работают над уничтожением вражеских оккупантов в окопах. Сюда привлечены как операторы БПЛА, так и артиллеристы, гранатометчики и т.д. Все, кто может, уничтожает вражескую пехоту.
Все пытаются уничтожить этих "копателей". Но они роют прямо в окопах. По одному, по два. Если кого-то уничтожили или нанесли ранения, то быстро меняют другого. Довольно часто даже не эвакуируют раненых. Но продолжают копать, несмотря на плохие погодные условия и мороз,
– заметил Назаренко.
Именно поэтому очень важно продолжать донатить для Сил обороны Украины. Те же FPV-дроны помогают эффективно сражаться против пехоты врага. Чем больше будет таких средств – тем больше удается выбивать оккупантов.
Спасибо всем, кто сейчас работает на армию. В том числе и волонтерам; и тем, кто донатит, чтобы FPV-дроны, боеприпасы и другие средства были в Силах обороны. У нас нет другого пути, как победить. А победить сможем только тогда, когда разобьем армию оккупантов,
– подчеркнул военный.
Потери России в войне: коротко
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 368 тысяч личного состава. А за 11 января количество ликвидированных оккупантов возросло на 840 единиц.
- 4 января Силы обороны мощно ударили по временно оккупированному Крыму. В частности, там удалось попасть в военную часть в Юхариной балке, где было подразделение секретной защищенной связи с российским генштабом.
- Также Силы специальных операций уничтожили российский комплекс "Тирада-2". Он помогает глушить спутниковую связь.