Каждый день продвигаемся по дому, по улице – военнослужащий о боях на Бахмутском направлении
Сложные бои продолжаются и за Клещеевку, и за Андреевку, и за Курдюмовку на Бахмутском направлении. Там есть определенные особенности рельефа, усложняющие освобождение этих населенных пунктов.
Об этом 24 Каналу рассказал экскомандир полка "Азов", заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин, отметив, что в Клещеевке бои идут непосредственно в населенном пункте. Там каждый день постепенно удается выбивать врага из домов и улиц.
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В Андреевке украинские военные пытаются окружить оккупантов с трех сторон. Это позволит захватить выгодные позиции, чтобы полностью освободить населенный пункт.
Если будет полный контроль над Клещеевкой и Андреевкой, то Курдюмовка будет вопросом времени. Не слишком долгого. Но эти населенные пункты обладают спецификой рельефа, диктующей свои условия. Когда получим полный контроль над ними, нельзя будет там задерживаться. Тогда мы окажемся в не очень выгодном положении. Надо сразу двигаться вперед. Это усложняет планирование и реализацию,
– заметил Жорин.
Несмотря на это, следует понимать, что Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка – это уже "условные" территории. Российские оккупанты почти полностью уничтожили эти населенные пункты.
Какая ситуация на Бахмутском направлении – рассказал заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин: смотрите видео
Какие подразделения врага воюют на Бахмутском направлении
Как отметил Жорин, в большинстве своем на этом направлении находятся подразделения российских десантников, которые ранее были частично разбиты по другим направлениям и пополнены новыми людьми. Там остались идейные подонки, которые пытаются воевать эффективно.
Также оккупанты пытались перебрасывать сюда подразделения кадыровцев. Но они недолго продержались. Недавно украинские военные случайно обнаружили их на позициях и уничтожили.
Это больше случайность, чем их постоянное присутствие на поле боя. Также сюда перекинули подразделение условных российских футбольных фанатов. Они добровольно и осознанно приехали сюда воевать,
– заметил Жорин.
Ситуация на фронте: коротко
- Украинские военные ведут наступательные действия по трем направлениям. На некоторых участках фронта были успехи. В частности в направлении Урожайного и южнее и юго-восточнее Старомайорского. Там военные закрепляются на рубежах.
- На Бахмутском направлении украинские военные также продолжают вести наступательные действия южнее Бахмута. Там тоже идет закрепление на достигнутых рубежах.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что россияне активизировались на Купянско-Лиманском направлении. Украинские военные там эффективно обороняются.