ВСУ наступают и каждый день имеют определенные успехи в районе Клещеевки, – Маляр

Бои в Клещеевке на Бахмутском направлении продолжаются. ВСУ наступают и ежедневно имеют успехи. Украинские защитники закрепляются на освобожденных рубежах.

На прошлой неделе в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки было освобождено около 2 километров квадратных. Об этом 24 Каналу сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"В Клещеевке на Бахмутском направлении мы наступаем, ежедневно имеем там определенные успехи. На рубежах, которые удается освободить, ВСУ там закрепляются. На прошлой неделе в районе Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки было освобождено примерно 2 километра квадратных. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои", – заявила она.

Маляр о боях в Клещеевке: смотрите видео

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