Одна наша пушка заставляет замолчать три враждебных: ВСУ эффективно бьют по россиянам на Востоке

Россияне сохраняют за собой превосходство в количестве средств огневого поражения. Однако украинские воины превосходят их в четкости и ювелирности работы.

Пушек всегда будет много там, где есть приоритет для противника. Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко, добавив, что сегодня такими направлениями являются Бахмутский, Купянский и в целом весь восточный участок.

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Одна пушка уничтожает три вражеских

Враг понимает, что в приоритетных направлениях должно быть много артиллерии, потому что это основной инструмент. К тому же большинство ранений воины испытывают именно в результате артиллерийского огня.

"Что касается ювелирности работы – здесь преимущество за нами. Иногда у нас одна пушка может заставить замолчать три вражеских. Сейчас к нашему огневому воздействию добавились ударные типы БПЛА. С их помощью наше подразделение уничтожило самоходную пушку противника 2С3 и это только одно подразделение на коротком отрезке", – рассказал военнослужащий.

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Благодаря объединенному огневому влиянию артиллерии и средств БПЛА украинские военные наносят противнику мощное поражение. Им удается уничтожать вражеские пушки или повреждать их, чтобы выиграть время.

Работа продолжается и я благодарю всех украинцев, которые поддерживают Силы обороны. Благодаря вам в подразделениях появляются средства, которые помогают нам ликвидировать врага и заставлять их огневые средства молчать.

– подчеркнул Юрий Федоренко.

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