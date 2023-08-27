ВСУ уничтожили штурмовую группу врага возле Бахмута: сколько оккупантов удалось ликвидировать

Бахмут до сих пор остается настоящей мясорубкой для российских оккупантов. Сегодня, 27 июня, еще до 12 часов дня украинские защитники уничтожили штурмовую группу врага.

Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3 штурмовой бригады Максим Жорин рассказал 24 Каналу, какова ситуация теперь на Бахмутском направлении.

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"Почти 12 дня – у россиян уже закончилась штурмовая группа", – отметил Жорин.

По его словам, в результате успешной атаки враг понес следующие потери:

двое погибших;

семеро раненых;

старший группы получил тяжелое ранение с ампутацией.

Новый состав – каждые два дня

"Примерно раз в два дня полностью меняется вражеский состав. Мы за сутки – полсуток уничтожаем [группу], они загоняют снова новую – и так по кругу с полторы недели", – рассказал Жорин.

Оккупанты несут бешеные потери, несмотря на плотную поддержку артиллерии и авиации. Они уже не так плохо оснащены, но до сих пор не обучены.

Что происходит возле Бахмута: последние новости

Украинские военные продолжают продвигаться к югу от Бахмута. Они заняли основные господствующие высоты вокруг города, поэтому могут артиллерией контролировать все движения российских оккупантов.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в целом с начала полномасштабного вторжения украинские защитники освободили 43 километра вокруг Бахмута. Защитники уверенно двигаются к освобождению города.

Учитывая успехи ВСУ возле Бахмута, россияне пытаются оттянуть украинские силы на другие направления. В частности, на Лимано-Купянское.

Украинские бойцы активно применяют против оккупантов кассетные боеприпасы. Заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый сказал, что они хорошо вписались в "ансамбль".