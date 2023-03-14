Байден заявил, что хочет "вскоре" поговорить с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден в скором времени планирует поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином. Однако когда именно – пока неизвестно.

На вопрос, не беспокоится ли Байден, что Китай будет рассматривать соглашение о подводных лодках как агрессию, он ответил "нет". Кстати, накануне стало известно, что Си Цзиньпин намерен поговорить с Владимиром Зеленским.

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Байден хочет поговорить с Си Цзиньпином

Так, на вопрос, будет ли президент США с Си Цзиньпином разговаривать в ближайшее время, Байден ответил "да". Однако он отказался уточнить, когда именно произойдет этот разговор.

Недавно Байден заявлял, что ожидает поговорить с Си о том, что китайский воздушный шар-шпион пролетел через американское воздушное пространство, ухудшив и без того напряженные отношения.

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