Байден хочет созвать встречу стран-членов НАТО и России: инициативу раскритиковали

Президент США предложил созвать встречу, в которой приняли бы участие Россия и страны-члены НАТО. По информации СМИ, странам Восточной Европы подобная инициатива совсем не понравилась.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Власть одного из восточноевропейских государств даже "разозлилась" после такого предложения Белого дома.

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Переговоры с Россией могут иметь последствия – страны-члены НАТО

Страны-члены НАТО из Восточной Европы опасаются, что такие переговоры с НАТО могут привести к уступкам государству-агрессору. Какие именно государства выступили с критикой инициативы Байдена – собеседник СМИ не сообщил, однако отметил, что это страны, которые были под влиянием СССР, а теперь соседствуют с Россией.

Как объяснял необходимость встречи Байден

Ранее о встрече планировали объявить 10 декабря, ее участниками должны были стать представители России и еще 4 стран – союзниц США.

По мнению Байдена, на этих переговорах могли бы обсудить беспокойство России по поводу расширения НАТО и возможно согласовать те аспекты, которые способствовали бы деэскалации на Востоке Европы.

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Кратко о претензиях России к расширению НАТО:

Тему расширения НАТО Владимир Путин затронул во время разговора с Джо Байденом.

Глава Кремля заявил, что Россия обеспокоена возможным расширением НАТО на Востоке.

Путин требует гарантии невступления Украины в Альянс.

Однако Байден подчеркнул, что вопросы членства в НАТО решаются только странами-членами НАТО.

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