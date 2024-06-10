"Месседж услышали": политический деятель из США оценил заявления Байдена

Джо Байден извинился перед Владимиром Зеленским за задержку в поставках военной помощи для Украины, которая длилась много месяцев. Так президент США попросил прощение перед украинским народом.

Такое мнение 24 Каналу высказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, отметив, что когда занимаешься коммуникациями, надеешься, что определенный месседж поймут правильно. Для США это важно. Отметим, что Байден извинился перед президентом Украины на встрече во Франции.

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Что означают заявления Байдена

Между тем Дональд Трамп никогда не извиняется.

"Байден наоборот извиняется и ведет себя как приличный человек. Я рад, что этот месседж был услышан", – подчеркнул Рашкин.

В то же время американский президент заявил, что Украина не должна бить оружием США по Москве и Кремлю. К слову, ранее Соединенные Штаты Америки после наступления оккупантов на Харьковщину позволили использовать их оружие по российскому приграничью. Однако, впоследствии там заявили, что говорится в целом о всем регионе России на Севере, откуда россияне обстреливают территорию Украины.

Байден заявляет, что "мы еще не даем разрешения – нельзя стрелять американским оружием по Москве и по Кремлю". Это очень хорошо. Мне кажется, это является таким важным ответом на вопрос – "где заканчивается Харьковская область",

– предположил общественный деятель.

Мол, если после этого нет ядерной войны, то это свидетельствует о слабости Владимира Путина. А также о том, что угрозы российского диктатора не так опасны, как он хотел бы, чтобы все думали. Это означает, что количество вооружения будут наращивать, а дистанции для ударов – увеличивать.

Что пытается делать президент США

Наступление россиян на Харьковщине провалилось. Кремль надеялся на большее. Однако, вместо этого россияне получили эскалацию – ответ от Белого дома, который позволил бить американским вооружением по России. Это не то, в чем был заинтересован российский диктатор.

Мы перешли "красную линию", поэтому получайте. Байден мне очень понравился – как он продолжает. Он говорит: "Мы не позволяем бить по Кремлю". Мне кажется, это такая эскалация. Он гонит волну как бы в сторону,

– сказал Юрий Рашкин.

Так американский президент создает ощущение момента со стороны Украины. Это очень важно. Политический деятель убежден, что продолжается перетягивание веревки с одной стороны на другую. Байден, по его мнению, сейчас делает все, что может, чтобы помочь украинцам подтянуть ее на себя и "усилить свою позицию за столом переговоров".

Какие есть успехи американской дипломатии

Сейчас активно с США сотрудничает и Франция. Эта страна обсуждает отправку в Украину военных инструкторов. Это прекрасное начало.

Тем временем Джо Байден и Эммануэль Макрон согласовали использование прибыли от замороженных российских активов в пользу Украины. Это, считает Юрий Рашкин, важный шаг для европейцев. Так Соединенные Штаты Америки подталкивают Европу согласиться дать украинскому государству такие средства.

"Они не думают, что в конце концов придется выплачивать Путину. Придется разбираться со следующим, а с ним будет легче, потому что Россия будет уже уничтожена на куски этой войной", – добавил общественный деятель.

Если, мол, европейцы согласились на этот шаг, то это свидетельствует об успехах американской дипломатии. А также о том, насколько Украина важна для Европы.

Встреча Зеленского и Байдена во Франции