Таку думку 24 Каналу висловив громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, зауваживши, що коли займаєшся комунікаціями, сподіваєшся, що певний меседж зрозуміють правильно. Для США це важливо. Зазначимо, що Байден перепросив перед президентом України на зустрічі у Франції.

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Що означають заяви Байдена

Тим часом Дональд Трамп ніколи не перепрошує.

"Байден навпаки перепрошує та поводить себе як пристойна людина. Я радий, що цей меседж був почутий", – наголосив Рашкін.

Водночас американський президент заявив, що Україна не повинна бити зброєю США по Москві та Кремлю. До слова, раніше Сполучені Штати Америки після наступу окупантів на Харківщину дозволили використовувати їхню зброю по російському прикордонню. Однак, згодом там заявили, що мовиться загалом про весь регіон Росії на Півночі, звідки росіяни обстрілюють територію України.

Байден заявляє, що "ми ще не даємо дозволу – не можна стріляти американською зброєю по Москві й по Кремлю". Це дуже добре. Мені здається, це є такою важливою відповіддю на питання – "де закінчується Харківська область",

– припустив громадський діяч.

Мовляв, якщо після цього немає ядерної війни, то це свідчить про слабкість Владіміра Путіна. А також про те, що погрози російського диктатора не такі небезпечні, як він хотів би, щоби усі думали. Це означає, що кількість озброєння нарощуватимуть, а дистанції для ударів – збільшуватимуть.

Що намагається робити президент США

Наступ росіян на Харківщині провалився. Кремль сподівався на більше. Однак, замість цього росіяни отримали ескалацію – відповідь від Білого дому, який дозволив бити американським озброєнням по Росії. Це не те, у чому був зацікавлений російський диктатор.

Ми перейшли червону лінію, тож отримуйте. Байден мені дуже сподобався – як він продовжує. Він говорить: "Ми не дозволяємо бити по Кремлю". Мені здається, це така ескалація. Він жене хвилю ніби у бік,

– сказав Юрій Рашкін.

Так американський президент створює відчуття моменту з боку України. Це дуже важливо. Політичний діяч переконаний, що триває перетягування мотузки з одного боку на інший. Байден, на його думку, нині робить усе, що може, аби допомогти українцям підтягнути її на себе та "посилити свою позицію за столом переговорів".

Які є успіхи американської дипломатії

Нині активно зі США співпрацює і Франція. Ця країна обговорює надсилання до України військових інструкторів. Це прекрасний початок.

Тим часом Джо Байден та Еммануель Макрон погодили використання прибутку від заморожених російських активів на користь України. Це, вважає Юрій Рашкін, важливий крок для європейців. Так Сполучені Штати Америки підштовхують Європу погодитися дати українській державі такі кошти.

"Вони не думають, що врешті решт доведеться виплачувати Путіну. Доведеться розбиратися з наступним, а з ним буде легше, тому що Росія буде уже знищена на шматки цією війною", – додав громадський діяч.

Якщо, мовляв, європейці погодилися на цей крок, то це свідчить про успіхи американської дипломатії. А також про те, наскільки Україна важлива для Європи.

Зустріч Зеленського та Байдена у Франції