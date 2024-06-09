"Вся Европа будет под угрозой": Байден и Макрон обсудили войну в Украине

После празднования 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, президент Франции Эммануэль Макрон встретился с президентом США Джозефом Байденом. Главы государств обсудили торговлю и ситуацию в Израиле. Отдельное внимание они сосредоточили на вопросе войны в Украине.

В субботу, 8 июня, Эмануэль Макрон принял Джо Байдена с официальным визитом в Париже, главное внимание они сосредоточили на политических вопросах. Об этом сообщает Reuters.

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Что сказали об Украине

На совместной пресс-конференции президенты Франции и Соединенных Штатов накануне саммитов G7 и НАТО, которые состоятся уже вскоре, выразили свою поддержку нашему государству в войне с Россией.

Это гораздо больше, чем Украина. Вся Европа будет под угрозой, но мы этого не допустим... Соединенные Штаты крепко стоят на стороне Украины. Мы стоим на стороне наших союзников. И мы на стороне Франции,

– заявил Байден.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин не остановится на достигнутом в Украине, а пойдет дальше.

В то же время Макрон поблагодарил Байдена и Соединенным Штатам за участие в помощи нашему государству и отметил общность взглядов Вашингтона и Парижа на войну, в которой "на карту поставлена безопасность и стабильность" Европы.

Он также выразил надежду, что участники G7 во время встречи подтвердят обязательства предоставить Украине помощь в размере 50 миллиардов долларов.

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