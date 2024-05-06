Байден откажется от второго срока в пользу Мишель Обамы, – Der Spiegel
Источник:Der Spiegel
Президент США Джо Байден может снять свою кандидатуру с президентских выборов в пользу жены 44 президента США. Мишель Обаму уже занесли в список потенциальных кандидатов, в отношении которых проводят опрос общественного мнения.
Журналисты пишут, что свое решение действующий президент США может объявить в августе 2024 года. Ранее Джо Байден рассказывал, что мог бы и не участвовать в следующих выборах, однако баллотируется из-за Дональда Трампа.
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Что известно о вероятном снятии Байдена с выборов
Демократическая партия США рассматривает то, что Джо Байден уже в августе 2024 года на партийном съезде в Чикаго может объявить о своем решении.
Идея женщины-президента вдохновляет многих американцев,
– пишут журналисты.
Они отмечают, что одна из причин вероятного решения Байдена – его возраст. Ведь две трети американцев считают его слишком старым, чтобы управлять страной еще 4 года.
Кроме того, многие американцы не хотят видеть победы Дональда Трампа на следующих выборах, ведь он также пожилого возраста. Также он участвует в судебных делах.
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Выборы в США: кратко
- Выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. О своем решении баллотироваться на второй срок Джо Байден заявил 25 апреля 2023 года.
- О своем намерении баллотироваться в ноябре 2022 года заявил Дональд Трамп. 44 президент США сказал, что хочет баллотироваться, чтобы "сделать Америку великой и славной".
- Впоследствии Джо Байден объяснял, что не принимал бы участия в выборах, если бы Трамп не баллотировался. Последний в своем предвыборном ролике уже хвастался дружбой с диктаторами Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.