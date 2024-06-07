Байден объявил о новом пакете оружия для Украины на 225 миллионов долларов

Что об этом известно – расскажет 24 Канал.

О пакете помощи Байден объявил во время встречи с Зеленским в Париже. Мировые лидеры отмечают день высадки союзников в Нормандии.

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Что известно о новой помощи от США

Президент Байден и президент Зеленский только что начали свою встречу здесь, в Париже, вместе с министрами обороны Остином и Блинкеном. Байден объявил о новом пакете помощи Украине в размере 225 миллионов долларов, за что Зеленский поблагодарил его,

– сказано в сообщении корреспондентки CNN.