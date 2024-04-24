У Байдена показали момент подписания закона с миллиардами на поддержку Украины

Вечером, 24 апреля, американский президент Джозеф Байден подписал законопроект о помощи Украине и другим партнерам. Сейчас у лидера Соединенных Штатов обнародовали момент утверждения этого крайне необходимого для нашего государства решения.

В среду Байден подписал законопроект о пакете помощи партнерам, который поздно вечером во вторник принял Сенат. Этот пакет общей стоимостью 95 миллиардов долларов включает почти 61 миллиард долларов на помощь Украине. Подписание пакета помощи стало кульминацией месяцев напряженных переговоров и дебатов.

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Момент подписания крайне необходимого для Украины решения

Уже вскоре США пришлют в Украину помощь, которая нужна для дальнейшей борьбы. Американский президент ранее неоднократно подчеркивал, что хочет сделать все, чтобы как можно скорее продвинуть этот пакет, который будет способствовать повышению уровня безопасности в Европе.

И вот, историческое решение было принято. В своем выступлении Джо Байден заявил, что подписал закон о выделении Украине пакета военной и финансовой помощи на более 60 миллиардов долларов. Сейчас в сети обнародованы кадры подписания документа по пакету помощи, который так необходим Вооруженным Силам Украины на поле боя.

Сегодня мы ответили на призыв истории в этой критической точке перелома. Подписав наш пакет национальной безопасности, мы говорим миру, что Америка решительно выступает за демократию и свободу, а также против тирании и угнетения,

– заявил Байден.

У Байдена показали момент подписания закона: смотрите видео

Байден анонсировал новый пакет помощи Украине: что известно

Он оценивается в 1 миллиард долларов США и включает возможности для поддержки самых насущных потребностей Украины, в том числе перехватчики ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковые средства.

Сообщается, что в этот пакет вошли: