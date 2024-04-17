Байден назвал условие, когда подпишет законопроект Джонсона о помощи Украине
Источник:Белый дом
СМИ утверждают: если Конгресс поддержит законопроект Джонсона, его поддержит и Байден. 24 Канал расскажет, что сказал Байден.
Майк Джонсон разделил помощь Украине и Израилю, предложив целых четыре законопроекта (еще два касаются Тайваня и приоритетов национальной безопасности). Сейчас идут споры относительно того, будут ли голосовать за все проекты сразу, пакетом. Голосование насчет помощи Украине должно состояться в субботу, 20 апреля.
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Что сказал Байден об идее Джонсона
Я решительно поддерживаю этот пакет для получения критически важной поддержки Израиля и Украины, оказания крайне необходимой гуманитарной помощи палестинцам в Газе и укрепления безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе,
– говорится в сообщении.
По словам американского президента, Палата представителей должна принять пакет законов на этой неделе, а Сенат "должен быстро за ним последовать".
"Я немедленно подпишу его как закон, чтобы послать сигнал миру: мы стоим с нашими друзьями и не позволим Ирану или России достичь успеха", – пообещал Джо Байден.
Сейчас поддержка важна как никогда, ведь "Израиль сталкивается с беспрецедентными атаками со стороны Ирана, а Украина – с постоянными бомбардировками со стороны России, которые резко усилились за последний месяц".
Что предусматривает законопроект о поддержке Украины от США
- В нем говорится о том, что наше государство может получить более 60 миллиардов долларов. Более 23 миллиардов используют, чтобы пополнить запасы американского вооружения.
- А еще Украина может получить ракеты ATACMS – если Байден решит, что это не вредит безопасности Соединенных Штатов.
- 7,85 миллиарда долларов Украина может получить в виде кредитов до 30 сентября 2025 года.
- В течение 30 дней после принятия законопроекта администрация должна предоставить Конгрессу отчет обо всем оружии и связанном финансировании, которое США предоставили Украине с 24 февраля 2022 года. А в течение 60 дней – отчет о том, как осуществлялся контроль за учетом оружия.
- Кроме того, в течение 45 дней Конгресс США должен получить от администрации Байдена многолетнюю "стратегию поддержки Украины" с перечнем "конкретных целей", которых администрация стремится достичь.