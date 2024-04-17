Байден назвал условие, когда подпишет законопроект Джонсона о помощи Украине

СМИ утверждают: если Конгресс поддержит законопроект Джонсона, его поддержит и Байден. 24 Канал расскажет, что сказал Байден.

Майк Джонсон разделил помощь Украине и Израилю, предложив целых четыре законопроекта (еще два касаются Тайваня и приоритетов национальной безопасности). Сейчас идут споры относительно того, будут ли голосовать за все проекты сразу, пакетом. Голосование насчет помощи Украине должно состояться в субботу, 20 апреля.

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Что сказал Байден об идее Джонсона

Я решительно поддерживаю этот пакет для получения критически важной поддержки Израиля и Украины, оказания крайне необходимой гуманитарной помощи палестинцам в Газе и укрепления безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе,

– говорится в сообщении.

По словам американского президента, Палата представителей должна принять пакет законов на этой неделе, а Сенат "должен быстро за ним последовать".

"Я немедленно подпишу его как закон, чтобы послать сигнал миру: мы стоим с нашими друзьями и не позволим Ирану или России достичь успеха", – пообещал Джо Байден.

Сейчас поддержка важна как никогда, ведь "Израиль сталкивается с беспрецедентными атаками со стороны Ирана, а Украина – с постоянными бомбардировками со стороны России, которые резко усилились за последний месяц".

Что предусматривает законопроект о поддержке Украины от США