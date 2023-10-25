Подчеркнул поддержку Украины в заявлении: президент Байден поздравил нового спикера Конгресса США

Новым спикером Конгресса в Соединенных Штатах Америки стал Майк Джонсон. Президент Джозеф Байден приветствовал республиканца. В то же время, во время речи не забыл призывать поддерживать Украину.

Собственно, в среду, 25 октября, 220 конгрессменов проголосовало за избрание Джонсона новым спикером Палаты представителей. Глава Белого дома Байден впоследствии опубликовал заявление, в котором поздравил политика и упомянул о дополнительном финансировании нашему государству.

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Байден о новоизбранном спикере и Украине

Президент США в очередной раз подчеркнул, что готов добросовестно сотрудничать с любым спикером. В частности, с новоизбранным Майком Джонсоном. По его словам, важно совместно развивать страну и отстаивать внешнеполитические интересы США на международной арене.

Я предложил исторический дополнительный пакет финансирования, продвигающий наши двухпартийные интересы национальной безопасности в Израиле и Украине, обеспечивающий безопасность нашей границы. Эти приоритеты были одобрены лидерами обеих партий,

– говорится в заявлении Байдена.

Кроме того, там отмечено, что, несмотря на разногласия по определенным вопросам, важно осознавать: везде, где только возможно, нужно искать общий язык, чтобы преодолевать вызовы и не тратить попусту время.

Обратите внимание! В последнее время некоторые радикально настроенные республиканцы выступали против предоставления оружия Украине. Поэтому, в частности, ушел в отставку бывший спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти.

В то же время 20 октября администрация Байдена обратилась к Конгрессу США с запросом почти на 105 долларов миллиардов на финансирование помощи Украине и Израилю. Вскоре парламент должен голосовать за эту инициативу.

Больше о позиции Майка Джонсона

Издание Bloomberg пишет, что новоизбранный спикер критиковал выделение помощи нашему государству, а также в 2020 году был активным поклонником Трампа. То есть, он отстаивал мнение, что тогдашние президентские выборы якобы были нечестны.

Вместе с тем, как утверждают аналитики, сейчас Джонсон готов к диалогу. В частности, по поставке вооружения Украине. Также он поддержал выделение помощи Израилю.