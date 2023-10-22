Трамп не будет ссориться с еврейской диаспорой: Байден выбрал беспроигрышный вариант помощи Киеву
Из-за продолжающегося кризиса в лагере республиканцев, связанного с избранием спикера Палаты представителей, Демократическая партия смогла усилить свои позиции и противопоставить дезорганизации своих оппонентов рассудительный внешнеполитический курс.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Юрий Подорожный. По его мнению, объединенный пакет военной помощи Украина и Израиль является прекрасным ходом Джозефа Байдена, который поставит перед Республиканской партией ряд вызовов.
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Ловушка для трампистов
Трамписты прекрасно понимают, что рассмотрение совместного пакета помощи для Израиля и Украины для них невыгодно. Руководители предвыборной кампании Дональда Трампа уже решили сделать объектом своей критики военную помощь Украине, вокруг которой будет разворачиваться борьба за президентское кресло.
В то же время, республиканцам будет трудно критиковать закон Байдена, ведь такую риторику негативно воспримет еврейская диаспора Америки. Поэтому единственный для республиканцев способ противопоставить что-либо инициативе Байдена – это настаивать на разделении двух главных расходов законопроекта.
Юрий Подорожный о 106-миллиардном пакете помощи Байдена: смотрите видео
Зато позиция демократов достаточно сильна. Сначала они отстранились от перипетий политической борьбы внутри республиканской партии, а затем, пока эта борьба не утихла, добавили к этому мощную инициативу Байдена.
Таким образом, действующий президент возвышается над мелкими дрязгами республиканцев, ведь показывает себя человеком, заботящимся о безопасности США и его имидже на международной арене. Фактически своей речью Байден утвердил, что от текущей поддержки Украины и Израиля зависит будущее мирового порядка.
Поддержат ли республиканцы законопроект Байдена
Американская политика колеблется между двумя чашами весов: зависимости от рейтингов и национальными интересами страны. И учитывая текущую ситуацию, есть основания полагать, что именно интересы страны в этом случае возобладают.
Речь Байдена достаточно мощным ударом по Республиканской партии. Поэтому я считаю, что после всех разговоров Конгресс все же поддержит предложение Байдена. Надеюсь, что среди республиканцев достаточно политиков, которые не будут расшатывать ситуацию накануне выборов, а проголосуют за проект Байдена как отвечающий интересам Соединенных Штатов,
– подчеркнул политтехнолог.
Трампистское крыло республиканской партии ведет ее в никуда. Риторика Трампа существенно контрастирует с традиционными республиканскими идеалами, которые олицетворял, например, Джордж Буш. И если республиканцы не поддержат инициативу, отвечающую национальным интересам США, им придется тщательно пересмотреть свои внутрипартийные процессы.
Что происходит в Соединенных Штатах: последние новости
- В Вашингтоне до сих пор пытаются избрать спикера Палаты представителей. До этого протрампистские республиканцы свергли с этой должности однопартийца за якобы "сговор с демократами". Теперь же трижды не прошла кандидатура скептика помощи Украине Джим Джордан.
- В то же время, в США до сих пор не утвержден бюджет на 2024 год, а Палата представителей должна принять его по крайней мере до середины ноября. Также без избрания спикера США не смогут оказать должную помощь Украине и Израилю.
- Будущая гонка между демократическим и республиканским кандидатами в президенты обещают быть очень острыми. Вероятно, основными претендентами, как и в 2021 году, станут Байден и Трамп. В случае устойчивого преимущества ни один из политиков не имеет.