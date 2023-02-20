Пока мир готовится к годовщине вторжения, – Байден очертил цель своего визита в Киев

Перед годовщиной полномасштабного вторжения России в Киев прибыл президент США Джо Байден. Он впервые с 2008 года прибыл в Украину, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Во время встречи с Владимиром Зеленским Джо Байден проведет расширенную дискуссию по поддержке нашего государства. Более того, он анонсировал и новую военную помощь Украине.

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Военная помощь и не только

Штаты продолжают поддерживать Украину в борьбе против оккупантов, и Джо Байден подчеркнул, что прибыл в Киев не с пустыми руками. На встрече с Президентом Украины он намерен объявить об очередном пакете поставок, которые помогут оградить украинцев от воздушных бомбардировок.

Пакет военной помощи, в частности, будет включать поставку:

артиллерийских боеприпасов,

противотанковых систем,

радаров воздушного наблюдения.

Об этом он, в частности, сообщил и в своем твиттере.



Байден о цели визита в Украину / Скриншот

Также Байден отметил, что в течение недели Штаты объявят о новых санкциях против элит и компаний, пытающихся уклониться от военной машины России или заполнить ее.

Для поддержки Украины Штаты объединяют мир

Президент США заявил, что с начала полномасштабного вторжения его государство создало коалицию стран для помощи Украине. И эту поддержку партнеры нашего государства не планируют останавливать.

За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину, оказывая беспрецедентную военную, экономическую и гуманитарную поддержку – и эта поддержка будет продолжаться.

– сказал он.

По словам Байдена, он совершил этот неожиданный визит в Украину, ведь это критически важно. Чтобы ни у кого не было никаких сомнений в поддержке Соединенными Штатами Киева и Зеленского.

Цель визита Байдена в Киев: видео

После встречи с Зеленским, Джо Байден планирует отправиться в Польшу на встречу с президентом Дудой и лидерами других союзников с восточного фланга. Там он хочет высказать замечание по поводу того, как Штаты будут продолжать объединять мир для поддержки Украины и основных ценностей прав человека и достоинства в Уставе ООН.

"Когда Путин начал вторжение почти год назад, он считал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет пережить нас. Но он глубоко ошибался", – сказал Президент США.

Визит Байдена в Украину: коротко