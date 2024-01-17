Лучи надежды есть: Байден дает важный сигнал о помощи Украине

Из-за того, что в Конгрессе уже долгое время не могут принять решение о помощи Украине, президент Джозеф Байден пригласил руководителей американских законодательных органов на встречу в Белом доме. Так глава Соединенных Штатов демонстрирует, насколько важна для него поддержка Киева.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун. Он уверен, что действующая администрация президента приложит все усилия чтобы все-таки достичь важного для Украины решения.

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Байден искренне борется за помощь Украине

В Соединенных Штатах "забуксовало" соглашение между Республиканской и Демократической партиями по изменению миграционного законодательства в обмен на поддержку планов Белого дома касательно помощи союзникам Вашингтона. Однако республиканцы избрали тактику настаивания на максималистских целях.

"Вопрос границы – это лейтмотив деятельности республиканской партии еще с 2016 года. Они понимают, что нынешняя избирательная кампания - это продолжение той истории, которая началась в 2016 году, и поэтому должны давить на этом направлении", – отметил политолог.

Затягивание с принятием соглашения между ведущими партиями Конгресса происходит на фоне первой победы Трампа на внутрипартийных выборах в Айове. Это усиливает позиции поддерживающих его популистически настроенных республиканцев. Впрочем, внутри республиканской партии есть и более "умеренное" крыло, выступающее против нереалистичных замыслов экс-президента.

С другой стороны, не соглашаясь на компромисс с демократами, республиканцы оказываются в некой "политической пропасти", когда им нечего подать своим избирателям как "победу". И именно соглашение о южной границе могло бы стать такой победой, которая усилила бы популярность республиканцев.

В настоящее время начинается заключительный раунд переговоров между республиканцами и демократами. Дело дошло до президента, и здесь важно понимать, что Байден (своим приглашением конгрессменов на встречу – 24 Канал) посылает важный политический сигнал. Он означает, что эта тема является для него приоритетной и он действительно заинтересован в ее решении,

– предположил Джигун.

Соответственно, что без продолжительных баталий и взаимных обвинений финальное обсуждение соглашения не обойдется. Однако лучики надежды на положительное для Украины решение до сих пор есть, в том числе и потому, что поддержка Украины в риторике демократов звучит более важно, чем вопрос американской границы.

Конгресс не может договориться о соглашении