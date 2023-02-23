Байден "раздавил" Путина, приездом в Киев он показал, кто есть кто - Яковенко

Перед официальным выступлением Путина на российских билбордах появились призывы обязательно смотреть обращение президента. Однако бункерный диктатор ничего существенного там не сказал, а выступление Джозефа Байдена вообще стало своеобразной "пощечиной" для него.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Выступление Путина перед федеральным собранием стало настоящим крахом на фоне приезда Джозефа Байдена в Киев и его речи.

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"Байден раздавил Путина, потому что он приехал в Киев и этим просто обнулил во все выступление Путина, потому что это поступок. Было наглядно видно, кто есть кто", – подчеркнул Яковенко.

Байден речью унизил Путина

Оппозиционер вспомнил вымышленную Сергеем Лавровым историю, мол, Байден попросил разрешения у Путина приехать, и тот ему разрешил. Видимо, Путин теперь в России дает разрешение и на восход солнца, иронически заметил Яковенко.

После того как Путин выступил, Байден еще сверху накрыл крышкой это выступление.

– добавил говорящий.

Байден говорил без бумажки и перед живой аудиторией. Байден – это политик в отличие от Путина, ведь последний попал к власти случайно и не был готов к выполнению функций главы государства, подчеркнул Яковенко. Он отметил, что кремлевский диктатор не умеет говорить перед аудиторией, ведь сначала он был преступником, а впоследствии кгб-шником.

Яковенко о выступлениях Путина и Байдена: смотреть видео

Байден и Зеленский "масштабовались"

Оппозиционер предположил, что из России за границу уехали ведущие спичрайтеры, поэтому нынешние тексты Путину пишут плохо, даже цитировать из них нечего.

В то же время, по словам Яковенко, Байден из-за этого исторического вызова вырос как политик, "масштабировался". В Польше мир увидел человека, который действительно способен выполнять миссию борьбы со всемирным злом. То же самое произошло и с Владимиром Зеленским.

Зеленский оказался достойным масштабов своей страны, то есть тоже очень вырос в размерах. А у Байдена есть шанс войти в историю как одному из очень достойных президентов США,

– резюмировал Яковенко.

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