ПВО и боеприпасы для HIMARS: Байден объявил новую помощь Украине на 2,5 миллиарда долларов
Президент США 20 февраля прибыл в Украину, в канун годовщины полномасштабного вторжения России. Во время визита он, в частности, анонсировал новую военную помощь нашему государству.
Джо Байден подчеркнул, что с начала полномасштабной войны Украине помогают бороться со страной-агрессором более 50 стран мира. Они оказывают гуманитарную, экономическую и военную помощь, а также накладывают санкции на Россию. И эта помощь не будет останавливаться. Об этом Президент США заявил во время конференции, сообщает 24 Канал.
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Новый пакет военной помощи от США
Байден заявил, что Штаты планируют 20 февраля объявить дополнительную помощь Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов. В ней будут, в частности:
- боеприпасы для HIMARS и артиллерии,
- дополнительные системы, что позволит оградить украинский народ от бомбардировок.
Благодаря двухпартийной поддержке в Конгрессе, мы также будем выделять миллиарды в виде прямой бюджетной помощи. Ею правительство может воспользоваться немедленно для того, чтобы удовлетворить базовые потребности граждан,
– сказал Байден.
Также США в течение следующей недели объявят новые санкции против России, помогающие обойти санкционный механизм. Известно, что они будут касаться элит и компаний, пытающихся уклониться от военной машины России или заполнить ее.
"Свобода не имеет цены"
Джо Байден подчеркнул, что Украина сегодня платит чрезвычайно большую цену за свою свободу и независимость. Он выразил соболезнования украинскому народу.
Мы выражаем большие соболезнования тем, кто испытал огромные страдания. Мы прекрасно понимаем, что еще остается необходимость в том, чтобы защищать Украину, ведь Россия стремится стереть Украину с лица земли,
– сказал он.
Президент США вспомнил слова Зеленского во время визита в Вашингтон. Тогда глава нашего государства заявил, что Украина не боится, и никто в мире не должен бояться.
"Вы и все украинцы, господин президент, напоминаете миру каждый день, что означает мужество и храбрость. И это поражает. Напоминаете нам, что свобода не имеет цены, она бесценна, за нее стоит бороться столько, сколько потребуется. И именно сколько мы будем оставаться с вами", – подытожил Байден.
Следует заметить, что, по словам Байдена, с начала полномасштабного вторжения России союзники Украины уже предоставили нашему государству для борьбы немало военной техники. Речь, в частности, о:
- 700 танков,
- тысячах военных автомобилей,
- тысяче артиллерийских систем,
- более 2 миллионов артиллерийских снарядов,
- более 50 артиллерийских систем дальнего радиуса действия,
- противокорабельных системах,
- системах ПВО.
Визит Байдена в Украину: коротко
- Утром 20 февраля Джо Байден неанонсированно прибыл в Киев. Во время его визита в Украине около 11:40 объявили масштабную воздушную тревогу. Она связана с истребителями МиГ-31К, взлетевшими на территории России и Беларуси. Отметим, что эти самолеты способны нести гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал".
- Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что визит Байдена в Украину – стратегический. По его словам, в Киеве решаются немало вопросов и будут ускорены подвисшие.
- Байден провел переговоры с Зеленским, а около 14:00 стало известно, что он покинул столицу Украины.