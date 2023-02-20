Вскоре получим все для контрнаступления, – полковник ВСУ о визите Байдена в Киев

20 февраля 2023, 15:08
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В ходе своего исторического визита в Киев Президент США Джозеф Байден объявил о мощной военной поддержке Украины. Байден сделал однозначное заявление о получении нашим государством 700 танков, тысячи бронемашин, артиллерийских систем, до 2 миллионов снарядов и не только.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, все, что нам нужно для контрнаступления, мы получим в ближайшее время.

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Часть вооружения передается Украине в закрытом режиме

Он считает, что Джозеф Байден приехал в Киев с очень хорошими новостями. И после его заявлений будет однозначно большой поток техники для выполнения боевых задач.

Также военный эксперт отметил, что треть пакета военного оружия и техники союзники передают Украине в закрытом режиме.

А некоторое оружие, которое мы получаем, еще даже не стоит на вооружении стран НАТО. Его впервые используют на поле боя,
– заметил Свитан.

Он подчеркнул, что именно поэтому часть оружия и военной техники нам передается в закрытом режиме. Позже эта информация в зависимости от обстоятельств может быть открыта.

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"А две трети вооружения передается в открытом режиме. Но окончательное его количество, а также сроки поставки являются закрытой информацией. А то оружие, которое озвучивается, или движется в Украину, или уже находится на территории нашей страны", – подчеркнул полковник ВСУ.

По мнению Романа Свитана, поставки оружия в закрытом режиме нужны еще и для того, чтобы враг не понимал, от чего он погибает. И этот закрытый режим прописан в основных документах наших партнеров для осуществления поставки оружия в секретном режиме.

Что известно о новом пакете военной помощи Украине

  • Президент США Джозеф Байден 20 февраля прибыл в Украину, накануне годовщины полномасштабного вторжения России. Во время визита он, в частности, анонсировал новую военную помощь нашему государству.
  • Байден заявил, что Штаты планируют объявить дополнительную помощь Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов. В ней будут, в частности: боеприпасы для HIMARS и артиллерии, дополнительные системы, что позволит защитить украинский народ от бомбардировок.
  • Также США в течение следующей недели объявят новые санкции против России, которые помогают обойти санкционный механизм. Известно, что они будут относиться к элитам и компаниям, пытающимся уклониться от военной машины России или заполнить ее.
  • Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя помощь, о которой объявил Байден, заверил, что у Украины очень тяжелый период, но она добьется "исторических достижений" с помощью США и остального мира.
  • Зеленский добавил, что переговоры с Президентом США были очень плодотворными, очень важными и очень решающими. И их результаты "наверное" повлияют на поле боя.

Автор: Вікторія Грабовська