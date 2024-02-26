Встреча запланирована на вторник, 27 февраля. То есть перед тем, как Палата представителей начнет работать после каникул.

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Что известно о встрече Байдена

В расписании Белого дома на неделю, который опубликовали 25 февраля, говорится о том, что Джо Байден "обсудит срочность принятия двухпартийного дополнительного документа о национальной безопасности и сохранения работы правительства".

Президент США должен встретиться с:

спикером Палаты представителей Майком Джонсоном;

лидером большинства в Сенате Чаком Шумером;

лидером меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом;

лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джефрисом.

Встреча запланирована накануне возвращения Палаты представителей к работе 28 февраля 2024 года после каникул.

Политики будут говорить о:

срочности принятия пакета помощи для Украины, Израиля и Тайваня;

законодательстве, что обеспечит работу федерального правительства США до конца сентября. Ведь финансирование части госаппарата завершается именно 1 – 8 марта.

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