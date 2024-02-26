Встреча запланирована на вторник, 27 февраля. То есть перед тем, как Палата представителей начнет работать после каникул.
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Что известно о встрече Байдена
В расписании Белого дома на неделю, который опубликовали 25 февраля, говорится о том, что Джо Байден "обсудит срочность принятия двухпартийного дополнительного документа о национальной безопасности и сохранения работы правительства".
Президент США должен встретиться с:
- спикером Палаты представителей Майком Джонсоном;
- лидером большинства в Сенате Чаком Шумером;
- лидером меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом;
- лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джефрисом.
Встреча запланирована накануне возвращения Палаты представителей к работе 28 февраля 2024 года после каникул.
Политики будут говорить о:
- срочности принятия пакета помощи для Украины, Израиля и Тайваня;
- законодательстве, что обеспечит работу федерального правительства США до конца сентября. Ведь финансирование части госаппарата завершается именно 1 – 8 марта.
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США до сих пор не проголосовали за пакет помощи Украине
- 13 февраля 2024 года Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Он предусматривает 95,3 миллиарда долларов для этих стран.
- Из них более 60 миллиардов долларов планируют предоставить Украине, 14 – Израилю, 4,83 миллиарда долларов – на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе вместе с Тайванем и для сдерживания агрессии со стороны Китая, 9,15 миллиарда – на гуманитарные нужды Газы, Западного берега реки Иордан и Украины.
- Далее за помощь должна проголосовать Палата представителей и документ должен подписать Джо Байден. В то же время Палата представителей посреди февраля 2024 года ушла на каникулы. Тогда спикер Майк Джонсон не поставил на голосование пакет помощи. СМИ писали, что он отказался это сделать из-за исключения положений о безопасности границ.
- В то же время Чак Шумер накануне годовщины полномасштабного вторжения посетил Украину и заявил, что они будут работать над тем, чтобы спикер Палаты представителей поставил на голосование пакет, который содержит помощь Украине.