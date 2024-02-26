Зустріч запланована на вівторок, 27 лютого. Тобто перед тим, як Палата представників почне працювати після канікул.

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Що відомо про зустріч Байдена

У розкладі Білого дому на тиждень, який опублікували 25 лютого, мовиться про те, що Джо Байден "обговорить терміновість ухвалення двопартійного додаткового документа про національну безпеку та збереження роботи уряду".

Президент США має зустрітись з:

спікером Палати представників Майком Джонсоном;

лідером більшості у Сенаті Чаком Шумером;

лідером меншості у Сенаті Мітчем Макконнеллом;

лідером меншості у Палаті представників Хакімом Джефрісом.

Зустріч запланована напередодні повернення Палати представників до роботи 28 лютого 2024 року після канікул.

Політики говоритимуть про:

терміновість ухвалення пакета допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню;

законодавство, що забезпечить роботу федерального уряду США до кінця вересня. Адже фінансування частини держапарату завершується саме 1 – 8 березня.

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