Мы стали сильнее, а враги ослабли: Байден выступил с заключительной речью

Президент США Джо Байден вскоре сложит свои полномочия. В понедельник, 13 января, политик выступил со своей последней речью на посту главы страны.

Он выступил в Государственном департаменте о работе своей администрации во внешней политике "для укрепления Америки и лидерства в мире". Что сказал Джо Байден в заключительном слове как президент США, передает 24 Канал.

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Что сказал Байден в заключительной речи

В своей речи Байден подытожил работу по расширению НАТО, сплочение союзников для оказания Украине военной помощи, заключение соглашения о безопасности и сотрудничестве между Японией и Южной Кореей и тому подобное.

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