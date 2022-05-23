Байден выступил за предоставление Японии статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН

США и Япония заявили о необходимости реформирования и укрепления ООН. США поддерживают предоставление Японии статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.

США и Япония заявили о необходимости реформировать Совбез ООН

Об этом стало известно по итогам встречи президента США Джозефа Байдена и премьера Японии Кисида Фумио. Лидеры двух стран согласились с необходимостью реформирования и укрепления ООН, включая Совет Безопасности.

Италия передала ООН свой план мира для Украины, – СМИ

В ходе встречи с премьер-министром Японии президент США Байден заявил, что поддерживает постоянное членство Японии в Совете Безопасности ООН в случае ее реформы.

Байден отметил укрепление обороноспособности Японии и отметил ее роль в реакции на военную агрессию России против Украины. В частности, президент США подчеркнул, что Япония встала на защиту ценностей демократии.

Как Совет Безопасности ООН отреагировал на российскую агрессию против Украины

6 мая Совет Безопасности ООН одобрил первую резолюцию по войне России против Украины. В Совбезе ООН выразили "глубокую обеспокоенность" относительно войны в Украине.

В предоставленном Норвегией и Мексикой заявлении отсутствует слово "война". В Совбезе до сих пор оперируют термином "спецоперация". Бездействие Совета Безопасности ООН подверг критике постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. По его словам, Совбез ООН может только выражать "глубокую обеспокоенность".

В апреле постоянная представительница Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что исключение России из Совета Безопасности ООН "не предусмотрено" .

Обвинения в адрес Совета Безопасности ООН раздавались от президента Владимира Зеленского. Украинский лидер заявлял, что Совбез ООН существует , а безопасность в мире – нет.

Чехия заменила Россию в Совете ООН

. Великобритания, Китай, США, Франция и Россия – 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН.

7 апреля на фоне последствий зверств российских военных в Киевской области Генеральная ассамблея ООН приняла решение приостановить членство России в Совете ООН по правам человека.

Соответствующее решение поддержали 93 страны-члена ООН, в том числе все европейские государства. В то же время 55 государств воздержались от голосования, а еще 24 выступили против.

10 мая Чехия официально вошла в Совет ООН по правам человека , заменив Россию. Чехия будет сохранять за собой место до конца 2023 г., то есть на период действия мандата России.

Ранее – выступление Владимира Зеленского перед Советом Безопасности ООН, 5 апреля 2022: смотрите видео